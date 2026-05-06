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總預算目前尚未通過，連帶影響TPASS 2.0常客優惠發放；而地方政府因為中央補助沒有撥款，只能自行墊付。日前立法院院會表決通過，新興計畫預算可先動支項目，包含TPASS的75.2億元。交通部長陳世凱今（6）指出，5月25日起民眾就可靠卡，讓回饋金加值到TPASS票證中。陳世凱今日出席立法院交通委員會會前受訪，說明TPASS相關進度，以為未來可能發展方向。他指出，TPASS設計是希望所有通勤民眾，可以用便宜的價格使用公共運輸。他了解地方政府都很急切，只要向公路局提出申請，將依照程序儘速辦理，讓補助款項撥付到位。至於常客優惠的部分，民眾可以在5月25日靠卡就可以回饋補貼入帳。TPASS 2.0常客優惠，為持電子票證搭乘公共運輸達一定條件可回饋，但使用TPASS定期票搭乘紀錄不納入計算條件，每月回饋金上限2500元。當月回饋金將在次月25日開放領取，可以在加值機台等管道靠卡領取；未領取的部分可和後續月份一起領取，但必須在一年內領取完畢。此外，新北市長參選人李四川研擬推出「TPASS」升級版，讓交通月票不僅可以搭捷運、公車、火車，也可以搭乘高鐵。陳世凱表示，目前高鐵面臨運能與運量飽和的挑戰，現在已經十分擁擠，且短程通勤與長程運輸的需求存有顯著差異。他強調，考量到現行台鐵自強號等運具，尚未完全納入 T-PASS 適用範圍，對於進一步擴大納入高鐵的議題，尚不在討論範圍內。