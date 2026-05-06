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▲BTS早在10年前就登上《超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／翻攝自BTS X）

▲由於當年沒有即時翻譯，V得獎時還一臉茫然。（圖／翻攝自台視）

▲BTS在2016年來台參加《超級巨星紅白藝能大賞》，畫面十分難得。（圖／翻攝自台視）

BTS防彈少年團2016年來台參與台視《超級巨星紅白藝能大賞》的片段，近日再度在社群平台被翻出討論，其中最讓粉絲津津樂道的，就是成員V（金泰亨）當年在節目現場抽中「四天三夜郵輪之旅」大獎。畫面中，當主持人宣布得獎時，V先是露出一臉茫然又驚恐的表情，似乎還沒完全理解發生什麼事，直到現場補上一句「Happy」後，他才像突然聽懂關鍵字般露出驚喜反應，呆萌模樣讓粉絲看一次笑一次，也成為多年後仍被反覆考古的經典名場面。當年BTS於2016年1月9日錄製《超級巨星紅白藝能大賞》，並在同年除夕夜播出，成員們登上臺北小巨蛋帶來〈I NEED U〉、〈RUN〉等舞台演出，對不少早期粉絲來說，是第一次在台灣大型節目看見防彈少年團的珍貴回憶。BTS除了韓文歌曲演出，他們還特別翻唱庾澄慶的《快樂頌》，全員唱出「12345678，你快樂嗎？我很快樂」的畫面也讓許多粉絲印象深刻，留言直呼：「那時候在電視前等到好晚，但永遠記得那份感動。」這段影片重新流傳後，網友最愛討論的就是V聽到獎項時的反應，由於當時現場沒有完整翻譯，主持人介紹郵輪旅行時，他明顯一頭霧水，粉絲笑稱整段精華就是「Cruise、Travel、Happy」，直到聽見最後一個單字才秒懂，表情立刻從驚恐變成開心。留言區湧入「一臉懵超可愛」、「聽到Happy才有反應」、「泰泰真的幸運寶寶」、「這什麼玩偶劇情」等回應，還有人笑說，以現在BTS的全球身價來看：「他現在可以自己買一艘船了」。隨著片段翻紅，V當年抽中的郵輪之旅最後有沒有成行，也成為粉絲熱議焦點，有網友表示當時BTS正處於行程快速增加、人氣爆發的階段，金泰亨疑似因工作太忙，最後沒有使用該趟旅程，也有人傳出他將獎項轉送給工作人員。對許多老粉而言，這是見證BTS從青澀來台到成為世界級男團的時刻，這波討論也讓不少網友重提「韓團來台參加紅白後會大紅」的江湖傳說，認為BTS當年仍處於上升期，如今卻已是全球頂尖天團，回頭看更顯珍貴。許多曾在現場的粉絲留言表示「原來已經10年了」、「當年陪妹妹去看結果入坑到現在」、「現在是真的請不起的國際巨星」。