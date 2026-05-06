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在美元指數回落及台股走揚之下，新台幣兌美元今（6）日早盤持續升值，並升破31.6元，一度來到31.501元，強升1.04角。在美伊停火局勢暫時穩定之際，投資人態度轉為樂觀，美國公布職缺數大致符合預期，ISM服務業PMI也跟原先的預期差不多，美元指數則回落至98.23。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤回升至157.54，韓元兌美元也從1475.04回到1454.99，而離岸人民幣兌美元亦自6.8283升至6.8172。新台幣兌美元今日早盤也持續升值，一開盤就升破31.6元，以31.57元、升值3.5分開出，在台股走揚及美元回落之下，進一步來到31.501元，強升1.04角，目前仍在31.501至31.505元盤整。