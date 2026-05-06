台灣指數公司近日公布指數成份股定期審核結果，共三檔台股ETF成份股異動，其中，兆豐永續高息等權ETF（00932）25進25出，刪除聯電、國泰金、宏碁等，長榮、零壹等個股則列入，另外兩檔成份股變動的則是兆豐藍籌30ETF（00690）及第一金工業30ETF（00728）。
兆豐藍籌30ETF（00690）
追蹤的藍籌30指數成份股納入致茂、金像電、台灣大、穎崴。
刪除亞泥、儒鴻、可成、祥碩。
第一金工業30ETF（00728）
追蹤的工業菁英30指數成份股納入士電、東元、德律、達發。
成份股刪除長榮鋼、義隆、智原、新日興。
兆豐永續高息等權ETF（00932）
追蹤的特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數成份股納入亞泥、三芳、華榮、宏泰、東和鋼鐵、新光鋼、敦陽科、長榮、八方雲集、統一證、神基、零壹、威健、聯詠、大學光、凡甲、瑞鼎、豐藝、胡連、捷敏-KY、長華*、國統、百和、宏全、裕融。
成份股刪除堤維西、勤美、南僑、聯電、國巨*、宏碁、敬鵬、美律、創見、國產、裕民、國泰金、華立、全漢、日電貿、欣銓、正文、中美晶、頎邦、瑞儀、台表科、群電、朋億、至上、達方。
台灣指數公司表示，以上成份股異動或權重調整將自5月5日（週二）交易結束後生效，意即自5月6日（週三）起生效。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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追蹤的藍籌30指數成份股納入致茂、金像電、台灣大、穎崴。
刪除亞泥、儒鴻、可成、祥碩。
第一金工業30ETF（00728）
追蹤的工業菁英30指數成份股納入士電、東元、德律、達發。
成份股刪除長榮鋼、義隆、智原、新日興。
兆豐永續高息等權ETF（00932）
追蹤的特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數成份股納入亞泥、三芳、華榮、宏泰、東和鋼鐵、新光鋼、敦陽科、長榮、八方雲集、統一證、神基、零壹、威健、聯詠、大學光、凡甲、瑞鼎、豐藝、胡連、捷敏-KY、長華*、國統、百和、宏全、裕融。
成份股刪除堤維西、勤美、南僑、聯電、國巨*、宏碁、敬鵬、美律、創見、國產、裕民、國泰金、華立、全漢、日電貿、欣銓、正文、中美晶、頎邦、瑞儀、台表科、群電、朋億、至上、達方。
台灣指數公司表示，以上成份股異動或權重調整將自5月5日（週二）交易結束後生效，意即自5月6日（週三）起生效。
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