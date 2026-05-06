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台北市近來鼠患問題頻傳，不少市民與網友紛紛在社群平台上抱怨看見老鼠橫行，而市長蔣萬安昨（5）日宣布，北市府將設置「鼠類偵防師」，若民眾有需要，可以到家裡進行各方面協助。不過，台北市議員簡舒培卻直指，所謂鼠類偵防師，就是全市消毒班僅86位人力負責，面對台北市家戶數超過110萬戶，這樣的量能配置根本不可行！這樣的政策不是防治，而是再製造問題。簡舒培昨發文批評，蔣萬安開記者會談鼠患，但整體看下來，仍是典型的口號治理。根據環保局清潔隊回覆，所謂的「鼠類偵防師」，就是由全市消毒班86人負責，沒有新增人力、沒有擴編制度，只是把原本業務再加碼。這不是解決問題，不是政策創新，而是換名字、增加現有人員負擔！簡舒培表示，台北市家戶數已超過110萬戶，若照市長說法「市民申請就到府服務」，等於1名消毒班人員要對應超過1萬戶，除了原本消毒各類病媒防治，還要再增加「鼠類防治訓練」工作，這樣的量能配置根本不具可行性，從一開始就做不到的政策，這就是蔣萬安的政治宣示而已。再者，簡舒培提到，鼠患是系統性問題。老鼠繁殖快速，一戶出現，往往代表整個區域已形成鼠群鏈，沿著下水道、工地、市場與防火巷擴散。真正有效的作法應該是熱區分析、源頭清除、系統性投藥與跨局處整合，而不是把治理簡化成到府抓鼠。簡舒培痛批，市民想知道的其實很清楚：哪裡是熱區？哪幾區最嚴重？是否安全？接下來怎麼做？但蔣萬安在記者會上都沒有回答。相反地，市府拋出一個未準備好的政策轉移焦點，結果不是解決問題，而是再製造問題。當110萬戶市民面對鼠患，市府端出來的卻是沒有擴編、沒有系統、沒有數據的方案。這不是防治，而是政治行銷。