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國民黨團大會昨再度討論軍購未果，會前國民黨立委陳雪生脫口說出「再吵我就退黨」，藍委柯志恩則呼籲說「不可以把我們賣了阿」；對此，民進黨立委吳思瑤今（6）日表示，柯志恩批黨中央，「不要把我們賣了」，他要對國民黨說，「不要把台灣賣了！」吳思瑤表示，一年365天，軍隊國防每一天都在保護國家，支持軍購不該只是為了選舉那一天；他批評，國民黨主席鄭麗文反軍購砍軍購，是為了討好中國領導人習近平，爭取2028角逐總統大位的後台支持，柯志恩不只一次向黨中央開砲，也是因為年底選舉迫在眉睫，不甘在高雄市長選舉一局受害失分。「兩者有差嗎？鄭麗文當然可惡，但柯志恩有比較好嗎？」吳思瑤強調，國家安全需要最先進、最優質、最全面的軍事防衛，一兆2500億是不可切割的完整預算，軍購、商購、委製缺一不可，不管打三折（3800億）或打七折（8000億），都是讓台灣國防安全大打折扣，削弱戰力。吳思瑤比喻，買防盜鎖不會只買半套，買安全帽也不會去挑防護力只有七成、三成的，「為什麼國民黨要這樣對待自己的國家？不顧台灣的安全？」吳思瑤提到，今天下午是院長韓國瑜召集的第四次協商，一個只有七個條文的特別條例可以搞這麼久，國防安全一天都不能等，軍購是賣方市場，有多少國家都在排隊搶購先進武器，拖久了搶輸了就買不到了，「一拖二擋三砍，國民黨內訌內鬥，都在拖垮國防、害慘台灣！」