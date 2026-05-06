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立法院長韓國瑜今（6）日將第四度協商國防特別條例，針對國民黨主席鄭麗文、總召傅崐萁強調，不接受「空白授權」，一定要有發價書才支持，國防部長顧立雄抨擊，對美軍購在知會國會前，就會有正式文件表示願意供售，知會國會後整個案項才會公開，再之後才有發價書，但簽署期限僅45天非常短，按照過往立法院決議，若沒有獲得預算不能簽署發價書，不然就要取得特別授權，「如果你等到發價書來，沒有先審條例、預算，這才叫空白授權。」立法院外交國防委員會今邀請國防部長顧立雄業務報告並審查115年度國防部總預算。會前受訪針對軍購條例再度協商，顧立雄發表3點聲明，第一、針對對美軍購已一再重複說明，經過兩年磋商，美國也提供正式文件，提出相關必要供售意願、交易期程及金額等，都已經在機密專報充分向立委說明。顧立雄續道，過去都是取得美方供售意願之後來編列預算，編列預算後讓立法院來審查。審查後若還沒有知會國會就列入機密，若知會國會就把它公開，相關都是依照計畫預算概念先讓立法院審查。顧立雄強調，如果等到發價書來，那完全都看不到，也沒有條例、也沒有預算，那等到發價書來的時候，這個簽署的時間相當的短，這才叫空白授權。等於是說都沒有事先去審過計畫預算、和實際項目，那你就說等發價書一來那就簽署，從作業時程來講，要通過特別條例，再要通過預算，這個跟發價書的期限差不多在45天相當的感，確實要因應說，發價書一來，就要通過條例、預算，這個難度相當高。媒體追問是否能針對「發價書來了空白授權」說明的清楚一些，顧立雄則說，因為軍購先前有個知會國會的程序。實際上已表示願意正式供售，在知會國會之前，還有正式文件表示願意供售，那進一步要知會國會，知會國會後整個案項都可以公開。顧立雄說，之後再等到發價書，那發價書簽署的日期相當短，上次就已經發生。以海馬斯（HIMARS）多管火箭系統為例，他們根本沒有獲編預算，按照以前立院決議是不可以去簽署發價書的，所以若要按照這樣子，那條例要通過、預算要通過，才能去簽署發價書。不然每一次都要取得特別授權再簽署，那這樣的情況下，根本都沒有審到預算，那這個時候就去簽署發價書，「我的感覺好像、好像這才是空白授權。」