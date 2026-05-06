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▲李珠熙（左起）曾和禹洙漢、河智媛、朴昭映一起在台灣舉行見面會。（圖／樂曜日提供）

韓國職棒NC恐龍隊啦啦隊成員李珠熙（이주희）今（6）日被爆將來台發展，據說她鎖定職籃舞台，目前各大球團都在與李珠熙接洽中，她的來台計畫最快應該在7月公布。而現年32歲的李珠熙在韓國人氣很旺，過去曾當過偶像練習生，因此有「啦啦隊界的Idol」的封號，與河智媛、朴昭映、禹洙漢是同門。據《鏡週刊》報導，李珠熙過去受訪時就曾表示：「如果有機會，我也希望在台灣發展。」如今這個願望成真了，李珠熙確定要進軍台灣，成為職籃啦啦隊的一員，但究竟會加入哪個隊伍，目前尚未定案，預計最快7月才會公布。李珠熙過去是韓國知名培訓公司Bace Camp Studio的練習生，和參加過偶像選秀節目《MIXNINE》的南裕眞、鄭莎拉是同期學員，舞蹈實力出眾，因此成為啦啦隊員後，李珠熙被讚是「啦啦隊界的Idol」，更因外型神似女團Apink成員孫娜恩，一度被粉絲稱為「棒球場上的孫娜恩」。李珠熙目前在韓職效力於NC恐龍隊，她2018年入隊、2021年離開，2023年一度轉戰SSG登陸者隊，直到去年才又回歸NC恐龍，目前IG有12萬粉絲追蹤。李珠熙2019年時，還曾和另兩名啦啦隊女神安芝儇和李娜景被選為人氣棒球手遊中的模特兒，與遊戲中的啦啦隊長。2024年12月時，也曾和同公司的河智媛、朴昭映、禹洙漢在台北舉行「FIF打歌舞台《聖誕Shining》」演唱會、2025年9月又舉行了見面會，因此許多台灣球迷對她也不陌生，很期待李珠熙來台表現。