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真珠：全台共10家分店

▲真珠外帶餐8菜1湯，只要2999元。（圖／饗賓集團提供）

📍饗泰多 泰式風格餐廳：全台共17家分店

📍開飯川食堂：全台共35家

▲開飯於母親節檔期提供4人、6人份的外帶餐。（圖／饗賓集團提供）

高雄漢來飯店宴會廳：

📍上菜：全台共3家分店

▲烤鴨專賣店「上菜」有外帶餐5288元（圖／漢來美食官網）

📍國賓中餐廳：

▲國賓中餐廳因應母親節推出外帶饗宴（圖／國賓飯店提供）

離母親節只剩下幾天，預約不到餐廳時可考慮外帶名餐廳的母親節餐，尤其有長輩、小孩的家庭，自取外帶回家吃更便利舒適，多數民眾也覺得外帶餐CP值高，感覺更划算。像是連鎖餐廳「真珠」就推出8菜1湯，售價僅2999元，海陸料理兼備。《NOWNEWS今日新聞》整理全台共6個品牌，總計有家餐廳的母親節外帶餐，詳細資訊一文掌握。母親節期間推出8菜1湯套餐，整套售價僅2999元，匯聚人氣佳餚，包括蔥油鹽焗雞、化口梅干肉、金沙鮮炒四季豆、三杯豆腐煲、古早味蒸扁鱈、蛋酥白菜魯，搭配象徵吉祥喜氣的貝比壽桃，以及寓意長壽好運的真好運豬腳麵線。母親節套餐即日起開放預購，取貨時間為即日起至5月17日，數量有限，售完為止。推出「2026 泰愛媽媽」限定套餐，除了集結招牌冠軍月亮蝦餅、黃咖哩軟殼蟹及清香檸檬魚等經典菜色，也可自選多樣料理組合。外帶套餐售價3288元，包含7菜1湯5飯，預購至5月17日止，販售期間自5月1日至5月31日。開飯川食堂提供4人套餐及6人套餐，可依照聚餐人數選擇，且同步提供內用及外帶，因應各式聚餐場合。溫馨月限定4人套餐3200元，菜色包含椒香金蒜軟殼蟹，肉類可選擇豆干牛肉椒朋友或是回鍋肉。6人套餐4888元，同樣特選椒香金蒜軟殼蟹、流口水雞與豆酥扁鱈，另外皆可選擇喜歡的干鍋、肉類、蔬菜、蛋/豆腐、湯品及飲料。內用及外帶取餐期間為5月1日至5月31日，外帶預購至5月31日止。高雄漢來大飯店宴會廳今年再度由米其林指南入選餐廳主廚－王誌雄團隊親自操刀，推出限量「母親節外帶饗宴」。漢來美食表示，今年的6人份外帶饗宴食材嚴選，包含有鮮嫩彈牙的鮑魚、香氣馥郁的黑松露、鮮甜干貝、以及肉質細嫩富彈性的龍虎斑，還有花蓮無毒蓮貞豬元蹄等，更特別搭配了溫潤滋養的杏汁燉燕窩作為餐後甜點。售價1萬800元，另加價400元可享指定區域外送服務隸屬漢來美食的「上菜片皮鴨專賣店」，精選人氣餐點與片鴨料理，推出超值「6人外帶套餐」，優惠價5288元。除了有人氣料理「烤鴨三吃」，還有避風塘海蝦皇、黃金石鍋海鮮、藤椒酸湯生滾魚片等大菜。取貨時間即日起至5月10日。台北國賓大飯店行政總主廚林建龍率領廚藝團隊，特別針對2026年母親節推出「國賓孝親外帶餐」。菜色首推象徵長壽富貴的「國賓台菜-鯧魚米糕」，嚴選來自日本長崎縣的日本鯧魚，炸製後搭配拌炒至透心的香噴噴糯米糕，還有曾獲全台年菜評比冠軍的「花膠濃湯煲土雞」。另還包含波士頓龍蝦沙拉、墨西哥車輪鮑、蔥油文昌雞、宜蘭九孔、五味軟絲與日本生食級干貝等多項頂級海味，搭配多樣開胃小點，以及埔里美人腿、梅子番茄等。「國賓孝親外帶餐」每組售價16800元，供應期間為5月1日至5月31日，為維持最高料理品質，每日採限量製作且需於一日前預訂。