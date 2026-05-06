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2026地方選舉即將啟動，民進黨首波規畫「台灣好生活」政策說明會，由政務官下鄉與地方社團溝通，卻被質疑是變相輔選。對此，民進黨立委陳培瑜今（6）日表示，這絕對是好事中的好事，他不會說這是輔選行程，到各縣市聽取民意，本來就是執政黨該做的事。民進黨首波規畫「台灣好生活」政策說明會，由政務官下鄉與地方社團溝通，而首場9日將在高雄登場，由副閣揆鄭麗君率隊打頭陣，卻引起在野黨質疑。對此，陳培瑜上午在立院受訪時表示，這絕對是好事中的好事，且是必須做的事情。他說，從立法院這兩年來看，很多的修法、預算、政策，確實大家會覺得，行政院跟立法院有很多溝通上的困難。陳培瑜認為，行政團隊有很多想做的事情，就必須更負責任地告訴人民，「現在行政團隊在意人民的事情有哪些？」而這個會場應該不會只有單向，還有機會讓參與討論的人，說明現在在產業中面對的困境，或是在一般生活中的需求，如何被行政院變成政策？如何被行政院變成預算？陳培瑜強調，他不會說這是什麼輔選行程，本來到不同的鄉鎮縣市去聽取民意，就是執政黨該做的事情，而且越多越好。