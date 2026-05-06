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▲分居如不符合法定要件，而無法合併申報者，申報這樣做。（圖／財政部提供）

▲納稅義務人及配偶雙方都有所得時，各類所得可合併或分開計稅，但還是合併申報。（圖／財政部提供）

5月又要報稅，114年綜合所得稅申報期限至6月1日止，不過，新婚、離婚或分居要怎麼報稅？財政部表示，結婚後就是同一個申報戶，原則應該「合併申報」，但有3種情況例外，包括結婚或離婚年度、一方符合規定由他人列報受扶養親屬、分居符合法定要件，就可分開申報。財政部指出，綜所稅是「家戶申報制」，結婚後就屬於同一個申報戶，原則上要合併申報，即一方作為納稅義務人，一方為配偶，但以下3種情況例外。若在114年向戶政事務所辦妥結婚登記，今年申報114年度綜所稅時，納稅義務人及配偶可自行決定要合併或分開申報。舉例若父滿60歲由子女報扶養，母有所得則單獨申報（適用單身標準扣除額）。財政部表示，以上3種情況，如須單獨申報，記得刪除配偶欄位的基本資料，分居如符合法定要件請在「納稅義務人與配偶分居」註記「是」，系統就不會載入配偶的所得及扣除額，避免重複申報。若分居不符合法定要件，而無法合併申報者（不包含因工作因素分隔兩地或戶籍地不同等情形），配偶欄位的基本資料仍須填寫！並在「非屬上述民法及家庭暴力防治法規定之分居，且無法合併申報者」註記「是」，由國稅局合併計算稅額。如須申請「分別開單計稅」請另外註記，國稅局會先計算全部應納稅額，再依納稅義務人及配偶各自應分攤的比例計算個別應納稅額，分別補稅或退稅。財政部表示，納稅義務人及配偶雙方都有所得時，各類所得可合併或分開計稅，但還是合併申報，計稅方式有5種，包括全部所得合併計稅、薪資所得分開計稅（細分以納稅義務人或配偶分開計稅）、各類所得分開計稅（細分以納稅義務人或配偶分開計稅），而且網路申報系統會自動試算5種方式，並直接以稅額最低、最有利的方式計稅。