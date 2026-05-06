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雲林縣議會昨（5）日開議，縣長張麗善率縣府團隊提出施政總報告，聚焦產業升級、招商引資、智慧農業、全齡教育與幸福社會等面向，以「雲林上場」與「加速前進」為主軸，持續推動「農工商科技城」，穩步邁向2030永續發展目標。張麗善表示，縣府近年各項施政已逐步展現轉型成果。面對全球地緣經濟變局與數位轉型浪潮，縣府加速推動基礎建設與產業布局，讓雲林從傳統農業大縣，轉型為具國際競爭力的科技城市。在施政成果方面，雲林表現亮眼，榮獲「2025天下城市治理卓越獎」非六都最佳縣市及「標竿縣市首長獎」；縣長同時獲台灣企業永續獎（TCSA）「永續傑出人物獎」，為全國唯一獲獎行政首長。國際評比上，雲林於2026年再度入選ICF全球21大智慧城市，且為全台唯一入選縣市，展現智慧治理與永續發展實力。她表示，這些成果歸功縣府團隊努力，與議會、縣民支持縣府施政，榮耀屬於全體縣民。張縣長針對產業發展表示，縣府以「9+1產業園區」為核心戰略，全面布局智慧製造、航太、電動車、冷鏈物流與綠能產業，打造未來30年經濟發展骨幹。其中，「麥寮港南公用碼頭」已動工，預計2029年完成液化天然氣（LNG）及港區建設，將成為帶動港口經濟與國際物流的重要樞紐。另外，古坑產業加值園區已開工並同步招商；斗南智慧物流冷鏈園區進入中央審查階段；大北港科技產業園區持續補件；虎尾航太機械產業園區與中科虎尾園區擴大案，與斗六智慧電動車將形塑航太與智慧製造產業聚落。整體「9+1產業園區」預計於117年完成開發核定，建構完整產業版圖。張麗善強調，雲林具備「不缺水、不缺電、不缺人才」的優勢，並積極拓展東南亞招商，銜接全球供應鏈重組趨勢，已吸引多家指標企業評估進駐，產業群聚效應逐漸成形。在智慧治理上，縣府攜手鴻海科技集團推動「智慧城市2.0」，導入「FoxBrain公文大腦」與全國首創「首長信箱RPA+AI流程自動化系統」，將民意案件處理時間由3分鐘縮短至20秒，提升行政效率，也讓服務更即時貼近民眾需求。農業方面，縣府推動智慧化與國際化並進，朝「農業台積電」目標邁進。「雲林良品」品牌持續拓展海外市場，在2026年東京食品展接單突破1億元，並成功進軍中東市場，提升國際能見度。教育政策方面，自115學年度起全面推動公立國中小免費營養午餐，預計嘉惠約5萬名師生；並投入7000萬元推動「校校有校安人員」，強化校園安全，打造安心學習環境。同時，雲林的環境治理成果也相當顯著。雲林於114年首度達成地層下陷顯著面積「零平方公里」，創下重要里程碑；同時推動低碳祭祀，透過「靈界存摺APP」提升紙錢集中清運比例，年增28.8%，有效減少空污並落實減碳。產業節能減碳措施每年可節電約17,475度、減碳約8公噸，積極對接聯合國永續發展目標（SDGs）。社會福利方面，「萬寶龍計畫」推動有成，114年粗出生率達千分之6.94，居全台第一；「雙B計畫」已提供600人次餐食支持，並完成181戶住宅修繕。醫療資源同步提升，台大醫院雲林分院二期醫療大樓已動土，強化區域醫療量能。此外，縣府建置「雲林縣政願景館」，透過沉浸式數位科技呈現2030城市藍圖，讓民眾直觀了解未來發展與產業布局，提升政策溝通與公共參與。張麗善強調，雲林正處於關鍵轉型階段，透過智慧治理與「9+1產業園區」雙軸推進，持續翻轉城市體質，打造宜居城市。未來縣府將以創新、韌性與永續為核心，攜手產業與地方邁向2030願景，讓雲林成為投資台灣的重要據點與區域發展新引擎。