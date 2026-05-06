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▲阿喜（如圖）在《小姐不熙娣》認了想跟男友無尊分手，在一起五年已經沒話聊，有時候會暫時封鎖他，思考是不是要放過彼此。（圖／翻攝自friDay影音-潮流日韓劇、綜藝及齊全電影。每日更新@YouTube）

宅男女神阿喜（林育品）與無尊（謝駿毅）交往近5年，感情動向一直備受外界關注。沒想到，阿喜日前在節目《小姐不熙娣》中竟投下震撼彈，坦言兩人現在陷入「沒話聊」的窘境，有時還會封鎖他一下，甚至語出驚人表示：「有在考慮要不要放過對方！」引發全場嘉賓一陣驚呼，主持人小S也嚇到表示：「你講真的假的啦？還是在做效果？」阿喜並沒有否認。阿喜在《小姐不熙娣》中大吐苦水，直言現在跟無尊傳訊息已經聊不出新花樣，甚至只能靠貼圖敷衍對話。她無奈表示，無尊私下詞彙量極少，即便打電話過去，對方也只會瘋狂重複讀輔大時期的陳年舊事，「他會講100次一樣的話，我想問晚餐吃什麼，他卻能聊到當年在念書的事。」溝通上的落差，讓阿喜坦言現在會採取「先封鎖他」的極端方式來獲得安靜。面對主持人小S犀利追問：「為什麼還不分手？」阿喜先是乾笑回應：「就是偶爾先封鎖他，有在考慮（分手）。」隨後更吐露心聲，認為兩人是否應該放過彼此？讓現場來賓都大吃一驚。談到兩人的未來，阿喜表情顯得有些迷惘，坦承自己本身是恐婚者，加上現在養了新的狗狗，生活已經被填得很滿，實在沒有多餘的心力去跟另一個人分享生活。她表示：「可能是我的問題，我現在對很多事情都覺得不要放太嚴重，沒辦法分心到其他地方。」被問到目前的排位順序，阿喜直言「家人第一，貓狗第二，工作第三」，交往近5年的男友無尊顯然不在前三名。究竟這段5年長跑能否熬過目前的瓶頸，還是會如阿喜所說的「放過彼此」，已成為粉絲關注的焦點。