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母親節不是送花就是吃大餐，但今年台中南屯市場的氣氛有點「勞動契約」。市議員何文海與市長候選人何欣純聯手推出了一款「男人專用洗碗菜瓜布」。這款神器的出現，正式宣告各位老公與爸爸們，今年母親節，你們的戰場不在餐廳，而是在廚房水槽。當議員何文海在市場發送這塊「男人專用洗碗菜瓜布」時，大媽們眼神發亮， 紛紛化身靈魂拷問官，「議員，你在家洗不洗？」、「這是你的勞動心得嗎？」、「你是拿來發給別人，還是自己拿來洗？」、「母親節當天你打算表演洗幾個碗？」。面對這種攸關家庭地位與政治生涯的「送命題」，何文海展現了幽默感與求生欲。他並未正面承認自己是否為「洗碗界的老司機」，而是語帶玄機地表示，「答案留到母親節當天，看我表現公布！」這種「滾動式洗碗」的戰略性論述，讓現場爆笑聲不斷，也成功將嚴肅的家務分擔話題，轉化成接地氣的幽默互動。何文海表示，這塊菜瓜布其實是個「家務」分擔只是第一步，政府成為家庭最強後盾才是重頭戲。說到底，這年頭當媽媽的要的可能不是名牌包，而是有人能把那堆疊得像玉山一樣的髒碗給鏟平。今年母親節，各位台中的男士們，請放下手機、拿起這塊布，用實際行動證明：手拿菜瓜布的男人，才是全台中最帥的風景。