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由於美國總統川普（Donald Trump）暗示可能達成結束與伊朗戰爭的和平協議，市場預期中東關鍵產油區受阻的供應可望恢復流動，油價週三（6日）連續第二天呈下跌走勢。根據路透社報導，截至台灣時間9點3分，國際基準布蘭特原油7月交割期貨下跌1.38%，報每桶108.35美元，前一交易日已重挫4%；美國西德州中級原油期貨則下跌1.47%，來到每桶100.77美元，逼近百美元關卡，前一日收盤則下跌3.9%。川普在當地時間5日宣布，將短暫停止協助護送船隻通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的「自由計畫」（Project Freedom）行動，理由是與伊朗達成全面協議的進程取得了進展，但並未提供協議的具體細節。德黑蘭方面尚未立即對此做出回應。儘管如此，川普表示美國海軍將繼續封鎖伊朗港口。自2月28日美以對伊戰爭爆發以來，通常承載全球約五分之一石油與天然氣供應量的荷姆茲海峽幾乎處於中斷狀態。全球市場的供應缺口推高了油價，布蘭特原油上週交易價一度觸及2022年3月以來的最高水準。川普在社群媒體上寫道：「我們已達成共識：在封鎖行動維持十足效力的同時，『自由行動』（Project Freedom）將暫停一小段時間，以觀察該協議是否能最終定案並簽署。」川普發布此項公告僅數小時前，美國國務盧比歐（Marco Rubio）才剛向記者簡報宣布的護送受困油輪通過海峽之行動。美軍5日曾表示，在引導兩艘船隻經海峽駛離波斯灣時，摧毀了數艘伊朗小艇以及巡弋飛彈和無人機。荷姆茲海峽的關閉導致全球庫存下降，煉油廠正設法彌補缺口。市場人士週二引用美國石油學會（API）的數據指出，美國原油庫存已連續第三週下降，汽油及蒸餾油庫存也同步減少。消息來源表示，截至5月1日當週，原油庫存減少了810萬桶；汽油庫存減少610萬桶，而蒸餾油庫存較前一週則減少了460萬桶。