外媒《紐約時報》披露，台灣和烏克蘭正透過非官方合作網絡，加強在無人機等國防技術、經驗、資源和供應鏈的往來，台廠更銷往東歐超過10萬架無人機，其中大多數流到烏克蘭。國防部長顧立雄回應，國軍吸取烏克蘭或者是美國跟伊朗衝突之間這些、特別是涉及到不對稱戰力、無人機技術，或是涉及到新興科技應用，都非常密切關注。那也會比較台海情勢，在防衛作戰上面的需求相同點跟相異點，來做不同的分析應用。

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顧立雄說，對於相關的無人機技術、應用都非常重視，因為可以看到，無人機在俄烏戰爭扮演非常重要的角色，這也就是為什麼國防部把它擺在特別預算下面，要訂大數量的無人機。烏克蘭經驗也告訴大家，無人機自主能量的建構，是維持作戰韌性跟能力非常重要的關鍵，所以要請各位能夠支持。

顧立雄續道，那其他新興科技的部分，國防創新小組不斷的在了解相關新興科技，包括美伊、俄烏衝突上面可能的應用。那會用小批量採購或者原型開發的方式引進相關的新興科技；至於詳細的軍事交流涉及機密，它沒有辦法有更多的說明

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

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