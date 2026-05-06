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▲戶田惠梨香（右）在《地獄占星師》展現精彩的演技，是收視告捷的大功臣。（圖／翻攝自Netflix）

▲《地獄占星師》戶田惠梨香（左）扮演的細木數子和生田斗真（右）飾演的黑道在一起，卻被稱「她自己就是黑道」。（圖／Netflix提供）

最新話題日劇《地獄占星師》目前在台灣Netflix節目類熱門榜名列前茅，也成為熱門討論話題。戶田惠梨香扮演的主角細木數子，不但曾是日本最具知名度的占卜專家，在電視上的口頭禪：「你會下地獄的喔。」更成為個人招牌，連這齣戲都用它來當片名，堪稱全劇最經典的一句台詞。此外，精準詮釋她個性的「我想要的一切，全部都會得到手」，讓人對她不像日本傳統女性那般順從謙卑的作風更是印象深刻。細木數子曾以自創的「六星占術」與毒舌風格，在日本成為家喻戶曉的命理「國師」，占卜書籍銷量曾創金氏世界紀錄，她在電視上對著詢問自己未來發展的來賓說出直白的結論，像是：「你會離婚。」、「你會失敗。」或是人人耳熟能詳的那句：「你會下地獄喔！」不拐彎抹角，讓聽著毫無心理準備，電視機前的觀眾也覺得刺激、過癮，成為她獨特的個人魅力。「你會下地獄」不僅是全劇最經典的台詞，也變成片名的由來，令日本以外的觀眾，馬上就能與細木數子做連結，對其人其事留下印象。在成為「國師」之前，細木數子有過高低起伏的人生，從銀座陪酒小姐一路當到酒店媽媽桑，也曾經背負巨額債款，必須要用最強悍的手段求生存，對於他人更充滿攻擊性，與溫暖、善良畫不上等號。她曾經是黑道大哥的女人，管理旗下的小姐會用冰毒控制，還曾恐嚇記者不准出關於她真面目的書籍，連黑道人士都說：「她不是黑道的女人，她就是黑道。」這句台詞將她的作風說得明明白白，也是全劇讓人印象深刻、獲不少觀眾喜愛的經典對白。但這樣狠辣的女人是怎樣孕育？細木數子劇中的自述：「我的故事原點是飢餓。」還曾說道：「挑起這場我們贏不了的戰爭的明明就是男人，但被迫付出代價的是女人。」呈現在日本國民在戰火逼迫下非得全力求生的殘酷，而女性在生存競爭中更要做出龐大的犧牲，面臨更多不公平的處境，光靠善良、體貼絕對不可能好好存活，要比人更忍、更狠，才能搶到更好的資源，等於為細木數子往後的人生定調。細木數子劇中還有一句名言：「整天坐在書桌前想東想西，根本就不可能理解人性。」她和不同的男人交手，從他們身上得到一次又一次的教訓，才能更了解男人在想什麼、讓自己減少再誤判而受傷的機會，這些無法從書本中得到，學校也不會教，卻偏偏是女性在社會上立足需要知道的知識。細木數子的遭遇雖然戲劇化，也還能給觀眾不少省思，大家不用成為像她一樣的人，就能從她的故事裡得到體悟，也正是《地獄占星師》在收視、迴響開出紅盤之外，重要的存在意義。