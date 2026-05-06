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漢翔去年由岡山的發動機事業處勇奪經濟部「節能標竿獎-金獎」殊榮，日前在漢翔岡山廠區盛大舉辦「2026年節能標竿觀摩研討會」，向業界夥伴分享公司淨零轉型的金獎成果。他們透過電力監控、太陽能發電管理，以及AI節能等，達到每年節電達220萬度、降低逾1,046噸二氧化碳排放，創造超過884萬元節能效益。漢翔岡山發動機事業處去年由勇奪經濟部「節能標竿獎-金獎」殊榮，為落實「以大帶小」，大用戶調高節能目標，中小用戶則導入能源技術，加速節能轉型，由漢翔向業界夥伴分享公司淨零轉型的金獎成果。漢翔岡山廠專職航空發動機製造，在高能耗環境下，仍能突破限制，於節能減碳領域取得亮眼成果。公司將「智慧製造」作為長期發展的基石，多年來自主建置電力監控、太陽能發電管理與能源績效量測等多功能智慧能源管理系統，並陸續於各個廠區落實；現階段更導入AI，精準提升節能效率。同時，岡山廠內也實施冰水冷卻整合、變頻變壓控制及建置第四期太陽能等措施。科技創新帶來實質成效，包括產品單位能耗逐年下降，每年節電達220萬度、降低逾1,046噸二氧化碳排放，創造超過884萬元節能效益。更可貴的是，岡山廠的營運績效同步提升，展現技術精進與能源管理的雙贏效益。漢翔總經理莊秀美表示，落實節能減碳與企業ESG是一項長期工程，近4年來，漢翔分別推派沙鹿及岡山廠區參選節能標竿，累計榮獲經濟部「1金3銀」的高度肯定。她強調，藉由此次盛會，漢翔大方敞開大門，歡迎有意導入智慧製造或能源服務的業界夥伴前來洽詢。