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台灣對美軍購案持續卡關立法院，不少美國參議員呼籲我立法院應儘速通過軍購，也有專家學者指出，若再卡關，台灣恐淪為中國、美國談判之間「菜單上的選項」。對此，國際事務專家、前駐紐西蘭代表介文汲今（6）日談到預計下週登場的川習會時表示，美國總統川普恐已準備好要拿台灣來交易，若相信美國會為台灣做什麼的話，看看這次總統賴清德訪非的處境就知道了，台灣只是美國的籌碼。介文汲今接受《千秋萬事》專訪時分析，川普和中國大陸領導人習近平「都已經講好了啦」，美國國務卿盧比歐說，這一次川習會肯定會談到台灣，川普也再度提到「台灣偷走了美國晶片」，要不然美國會更強，介文汲認為，川普顯然是準備拿台灣交易了，因為他手上能跟中國大陸談判的籌碼不多了 ，而且他現在又深陷在跟伊朗的軍事衝突上，希望有人幫他。介文汲認為，台灣國際處境很脆弱，尤其美國一直在玩台灣，你要相信美國一定會為台灣做什麼的話，「那就是自己腦袋有問題」，看看這次出國的處境就知道了。台灣對於美國而言就是一顆棋子、一個籌碼，遲早要打出去了，盧比歐已經講了，就是 台灣海峽混亂不符合大家利益，介文汲批評，就有一個人在破壞秩序，那就是整天在說「境外敵對勢力」的賴清德，變成一個定時炸彈。介文汲進一步指出，國際情勢瞬息萬變，台灣把兩岸關係搞好，大家日子都好過。兩岸關係好，國際外交關係才會真的好。兩岸外交休兵那時候，前總統馬英九就提出來所謂的活路外交，我們不但加入世界衛生大會，也是國際民航組織受邀貴賓，還跟紐西蘭、新加坡都簽了貿易協定 ，那時候還有很多事可以做，但前總統蔡英文上來後全部沒了。同時，針對國民黨內部對軍購案的意見分歧，介文汲表示，黨主席必須維持黨內團結，不管是在哪一方都應該有共識，就是國民黨不要分裂，不要幹出親痛仇快的事，真的不行的話，還是要聽主席的，因為今天在主席的位置上，就要負上政治責任，要尊重主席的職權，每個人都不要太堅持己見，隨時要能夠接受不同的意見。