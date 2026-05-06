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台北市近日爆出今年首例漢他病毒病例，加上市區近期頻頻有民眾目擊老鼠出沒，引發外界對「鼠患」問題關注。不過，北市府日前卻質疑網路討論是在對市府進行「認知作戰」，並強調地方並無鼠患。對此，環境部長彭啓明今（6）日受訪時表示，相關討論並非認知作戰，而是市民真實感受，自己甚至也曾在大安森林公園看過「大肥鼠」。彭啓明今日赴立法院續審《資源回收再利用法》修正草案，會前受訪時表示，自己身為台北市民，近期身邊不少朋友都主動反映老鼠問題，而環境部統計中，鼠害相關議題的點閱率近幾個月也高居第一，可見鼠患確實已成為市民困擾。他也肯定北市府近期由市長召開跨局處會議，開始積極面對問題，並強調環境清潔與消毒仍是防治重點。針對北市環保局先前稱中央也認為「台北沒有鼠患」，甚至將網路討論定調為「認知作戰」，彭啓明則認為，這並非網路操作，而是民眾真切感受到生活受到影響。他指出，全世界城市幾乎都有老鼠與人類共存，但若已經出現老鼠跑到馬路邊吃東西的情況，「事情就很嚴重」，代表部分區域的環境清消恐怕仍有不足。對於台北市當前老鼠是否大量增加，環境部昨日指出，北市府並未提供老鼠族群數量增加的監測報告，因此難斷言。針對鼠患偵測的工作，彭啓明重申，鼠患的監測是地方政府的工作，地方可依照其防治需要擬定相關監測工作，1999的通報不見得一定反映實際的鼠患情況，因為不見得接觸老鼠的民眾都會通報。另外，北市府近期規劃成立「鼠類偵防師」，由86名環保隊員受訓後協助家戶除鼠。對此，彭啓明表示，家戶除鼠其實屬於專業工作，建議可參考新北市模式，由專業病媒防治人員進行處理。他坦言，自己也是第一次聽到「鼠類偵防師」這個名稱，仍希望相關工作交由專業執行。彭啓明也分享自身經驗指出，抓鼠前必須先了解鼠類習性，不同老鼠偏好的食物不同，有的愛吃甜、有的愛吃肉。他過去曾透過監視器觀察，發現家鼠偏愛甜食，最後成功以花生糖誘捕。至於外界關注是否能使用「老鼠避孕藥」控制鼠群，彭啓明表示，目前部分國家已有透過荷爾蒙方式抑制老鼠繁殖的新型藥劑，但台灣目前尚無專案申請。他也提醒，相關藥物可能影響其他動物生態，環境部將嚴格審查；若地方政府未來投藥，也應公開投放地點，避免毛小孩誤食，並建議北市提高資訊透明度，定期向外界說明防鼠進度。