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▲黃沐妍（如圖）要生了，她在產房用的是熱播劇《逐玉》主角張凌赫的被單。（圖／翻攝自黃沐妍IG@tystarpiggggg）

35歲藝人黃沐妍（小豬）今（6）日在IG傳來好消息，無預警曬出自己在病床上的影片並宣布：「我們準備好了，要進產房了！」即將臨盆的她神情興奮，她身上蓋的一條《逐玉》張凌赫大臉被單，她摸摸圓滾滾的肚子，訊息上也寫下「等著跟錢錢（小孩名）見面」。身為《逐玉》粉的她就曾說過，持續健身是希望哪天可以扛得動張凌赫，沒想到她連被單都是張凌赫。黃沐妍在貼文中寫道：「錢錢（寶寶暱稱）等下就要見面了，期待。」雖然雙手還打著點滴，但她依舊開心對鏡頭比YA。最懂粉絲心的她，直接將陸劇古裝劇《逐玉》中男主角張凌赫的大頭照被單蓋在身上，看起來就像是整張張凌赫的臉就直接趴在她挺出來的孕肚上，畫面視覺衝擊力十足。這段追星生子影片，立刻引起討論，網友紛紛留言：「錢錢與媽咪都平安」、「張凌『賀』」、「小豬跟寶寶平安健康順產」、「祝順產」。黃沐妍一直是一位「非典型孕婦」，在得知懷孕後，她不僅沒有停下腳步，曾帶著寶寶一起跑馬拉松。她曾坦言，曾與醫師討論是否該放棄馬拉松行程，但醫師犀利反問：「如果妳因為這個寶寶放棄人生夢想，妳會恨他嗎？」這句話讓她決定帶著寶寶完成芝加哥馬拉松與紐約馬拉松，甚至挺著孕肚跨越時差，熱血程度驚人。她在產前一個月接受媒體採訪時曾表示，這段時間自己學會放慢生活步調，「身體的變化、情緒的波動、心跳的連結，都在提醒我原來幸福，是如此真實地存在著」。除了跑馬拉松，黃沐妍在今年1月更挺著孕肚與老公舉辦耗資200萬的歐式宮廷風盛大婚禮，當時還特地安排90歲外婆共披白紗，場面溫馨感人。經歷了馬拉松、婚禮、婚紗照等一連串精彩時刻，現在黃沐妍終於準備好了迎接新生命的到來，粉絲們也紛紛在下方留言送上祝福，期待「錢錢」健康降臨，也期待看到小豬升格人母後的精彩日常。