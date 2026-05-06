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受到中東戰爭影響，荷姆茲海峽緊張局勢持續，不少商船仍卡在波斯灣。我國目前共有8艘船仍在波斯灣，日前北市輪船公會喊話希望政府協助；交通部長陳世凱今（6）日表示，明天將跟外交部研商，可以怎樣協助航商。我國目前共有7艘貨櫃（長榮及萬海各有海運3艘、陽明海運1艘），及1艘散裝船仍在波斯灣海域。立委洪孟楷今在立法院交通委員會質詢時關切，波斯灣輪船相關議題。陳世凱說，受到戰爭影響，8艘船在波斯灣已經停泊2個多月，明天將跟外交部會面討論，看能從什麼管道提供航商協助。不過，他坦言，韓國貨輪日前才在波斯灣被轟炸，交通部在中東地區並沒有特別方法協助，只能盡量商討找出可協助之處。長榮海運日前在法說會表示，旗下3艘貨櫃輪目前都停泊在港口外的安全水域，最近都已經得到充分的燃油跟食物，會以船員安全為優先考量，只要有機會靠港就會把燃油跟食物補給加滿；一方面確保船員生活無虞，一方面要在海峽通的時候，可以第一時間出來。另，雖然有發布不可抗力，已在鄰近港口卸貨；如果客人有需求會透過當地駁船、陸運等方式，想辦法把貨送到目的地。