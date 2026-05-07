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▲張捷（左）很感謝老婆夏如芝的支持。（圖／翻攝自IG@whatjayjay）

房仲 YouTuber 子杰於5月3日在睡夢中離世，得年28歲，除了跑客戶之外平時還經營頻道，每天工作超過16小時，死訊震驚社會。而演藝圈中轉換跑道成為房仲的男星張捷接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時透露，雖和子杰不熟，但知道他工作非常拚，自己在工作時一定會調配好時間，對他而言最需要克服的，是轉換跑道生活上的調整，帶看、和客戶周旋這些反而是小事，張捷也很感謝老婆夏如芝，有時候一家三口會騎腳踏車去尋找物件，經過公園還會停下來讓女兒玩一會兒，非常溫馨。張捷透露，看到子杰過世消息非常難過，「他真的太認真在做這工作，比較少休息，不管任何工作大家都要盡力而為，工作不是全部，還是要放在健康上，希望大家都可以找到自己的平衡點。」張捷和夏如芝婚後育有女兒芝麻，為了生活的穩定他選擇斜槓當房仲，只是當房仲門檻高，專業知識要很充足，有時帶看、和客戶周旋也很花時間，怎麼會想踏入這個領域呢？張捷表示，在此之前他就對房地產很有興趣，當時就想說若要轉換跑道，就要試試看進入房地產，雖然周旋的確花時間，但張捷說，「各行各業都辛苦，沒有問題的！」張捷還有家庭要顧，一定會調配好工作時數，以陪伴女兒成長為基準，「家庭對我來說是滿重要，不想因為工作錯過太多相處，的確有時工作到很晚，但體力上都滿ok沒太大問題。」而最難克服的，不是工作內容，而是在轉換跑道上的適應期，張捷很感謝至今遇到的客人、同事，都很照顧他。有趣的是，有時夏如芝還會帶著女兒和他一起去找物件，聊到老婆小孩，張捷彷彿腦中出現他們三個在街頭找物件的樣子，忍不住笑了出來，「最近在找店面，他們就會跟著我，幫我看哪邊有屬於客人的物件，看到工作，芝麻說想玩就會讓她去玩一下，就把工作加入我們的生活，很可愛也很感動。」母親節將至，張捷打算帶夏如芝和芝麻一起去住飯店，「當房仲之後有個正式的工作，但另外一半會滿辛苦，有時候要帶看、突發都要去現場，另一半很重要，必須全職照顧小孩，真的謝謝我老婆，我們也很久沒出去住宿了，好好放鬆享受一家人親子時光。」