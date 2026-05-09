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▲林依晨（左）曾說雖然小時候家境不好，但媽媽（右）仍會經常做公益。（圖／翻攝自林依晨微博）

▲王心凌（左）和媽媽（右）感情超好，出道賺錢就是想買房給媽媽住。（圖／翻攝自王心凌臉書）

▲楊丞琳（右）和媽媽（左）同樣感情很好，一直到30歲才肯跟媽媽分居。（圖／翻攝自楊丞琳微博）

一年一度母親節即將到來，女星林依晨、王心凌、楊丞琳都是由媽媽單親養大的，更加懂得感恩母親辛勞。林依晨曾說，爸爸在她5歲時就離開家裡，媽媽為了不讓她跟弟弟心中有恨，都只說爸爸在外地工作，然後獨自一人扛起家計，賺錢供姊弟倆念書。直到林依晨高二那年媽媽腦中風時，她才得知爸媽感情不和，簽字離婚了。林依晨的媽媽靠做家庭代工等雜活，養大兩個小孩，當時經濟條件困難，但媽媽仍善意騙姊弟倆爸爸只是去外地工作，讓她們不覺得自己是單親小孩；直到高二那年，媽媽因去太累去國術館推拿，結果導致腦中風送醫，林依晨想聯繫爸爸時，才得知父母已經離婚了。林依晨也因此知道媽媽的難處，懂事的她想幫忙分擔家計，18歲那年為了賺錢幫弟弟換新電腦，她去參選《台北捷運報》第一屆「捷運超美女」競賽，結果拿下第1名，從此進入演藝圈，開始邊念大學邊工作，想努力讓媽媽過上更好的生活。林依晨也耳濡目染媽媽存零錢捐款的善舉，經常投入公益活動，把媽媽的愛分享出去。王心凌的媽媽在她小學四年級時，就和王心凌的爸爸離婚，獨自照顧一雙兒女。王心凌曾分享，媽媽離婚後，一度在餐廳駐唱維生，當時收入不穩定，母子3人曾一餐共吃一個便當，日子過得很辛苦。早熟的王心凌也將媽媽的付出看在眼裡，所以她長大後抱著「想買一棟房子給媽媽住」的決心，踏入演藝圈工作，出道第2年就開始幫弟弟付學費，後來也真的成功在台北買房，讓媽媽、弟弟住上大房子。孝順的王心凌每年母親節也都會準備禮物送給媽媽，送過保養品、名牌包，或是安排孝親旅遊，把握一切機會回報媽媽的養育之恩。楊丞琳的母親也是非常偉大的單親媽媽。楊丞琳說，媽媽在她14歲時和爸爸離婚，不僅要養她跟姊姊，還同時負擔爸爸留下的債務，因此媽媽為了賺錢，換過許多工作，甚至去當辛苦的幫傭，就為了讓她們姊妹倆好好念書，讓她看在眼裡很心疼。更令楊丞琳感動的是，媽媽一直都很支持她當藝人，即便她剛踏入演藝圈根本養不活自己，還要反過來靠媽媽給生活費，媽媽也從未反對她追夢，這讓她們母女感情一直很好。直到30歲媽媽鼓勵她獨立生活，楊丞琳才額外買了同社區的孝親房給媽媽住，但仍不時跑到媽媽家裡撒嬌，早期收入更是都交給媽媽管理。