梅雨季鋒面又殺來，洗完衣服晾不乾怎麼辦？日本專業評測誌《家電批評》針對 2026 市售熱門除濕機進行殘酷 實測，結果令人意外：台灣人眼中的神機三菱僅位居第 4，而奪下「乾衣王者」的機種，乾衣實力被評為「強到沒對手」，竟能在 90 分鐘內讓衣物接近全乾，且完全沒有異味。

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🟡 第 1 名：Panasonic（乾衣王、Hybrid 雙戰力）

在本次日本家電評測中，Panasonic 憑藉獨家的「混合式（Hybrid）」技術奪冠。這項技術結合了壓縮機式與除濕輪式的優點，不論冬天低溫或夏天高溫，都能維持極強的除濕與烘衣效率。

  • 實測亮點： 搭載雙陣列百葉窗送風，風力覆蓋廣且均勻。在評測實驗中，90 分鐘內的乾衣率位居 8 款機種之冠，被專家譽為實力根本是「乾衣界的天花板」。
  • 台灣選購建議： 在台請搜尋 「Panasonic 混合式除濕機」 高階系列（如 F-YV 系列）。
▲奪下日本評測冠軍的 Panasonic 除濕機，憑藉 Hybrid 混合式除濕技術展現強大乾衣性能，被專家譽為「強到沒對手」的梅雨季必備神器。圖為資料照。（圖／記者徐銘穗攝）
▲奪下日本評測冠軍的 Panasonic 除濕機，憑藉 Hybrid 混合式除濕技術展現強大乾衣性能，被專家譽為「強到沒對手」的梅雨季必備神器。圖為資料照。（圖／記者徐銘穗攝）
🟡 第 2 名：SHARP（平衡王、安靜除菌首選）

SHARP 展現了極高的綜合平衡感，特別是在靜音與節能表現上拿到頂尖分數，是重視睡眠品質者的首選。

  • 實測亮點： 搭載招牌「自動除菌離子」技術，除濕同時抑制晾衣異味。雖然乾衣速度稍慢，但運轉音量極低，在 評測中被公認為最適合夜間使用的機種。
  • 台灣選購建議： 鎖定 「SHARP 自動除菌離子除濕機」（DW 系列）。
🟡 第 3 名：LG（效能王、智慧變頻強效）

LG 在除濕效率與智慧科技感上表現突出，特別適合大坪數空間與追求手機操控的現代家庭。

  • 實測亮點： 具備強大的排水設計與智慧聯網，對大空間的濕度控制極其迅速，是近期評測的黑馬。
  • 台灣選購建議： 搜尋 「LG PuriCare 變頻除濕機」。
🟡  第 4 名：三菱電機（耐操王、大容量經典）

在台灣口碑封神的三菱，在以「乾衣速度」為重點的此評測中屈居第 4。主因是乾衣模式的細膩度略遜於前兩強，但論及除濕穩定度依然是魔王等級。

  • 實測亮點： 除濕力扎實、水箱大且結構耐操。雖然在乾衣實測稍微落後，但對於極端潮濕環境（如山區、海邊）來說，三菱依然是最強靠山。
  • 台灣選購建議： 認準 「三菱電機日本原裝」 大容量系列（如經典 180 規格）。
▲日本雜誌《家電批評》針對熱門除濕機進行殘酷對比，從圖表可見 Panasonic 在衣物乾燥拿下滿分，而三菱電機在綜合評分中位居第 4。（圖／截自日本評測網站 360LiFE）
▲日本雜誌《家電批評》針對熱門除濕機進行殘酷對比，從圖表可見 Panasonic 在衣物乾燥拿下滿分，而三菱電機在綜合評分中位居第 4。（圖／截自日本評測網站 360LiFE）
💡 私房筆記：不怕買不到！選購型號看這裡

由於日本規格與台灣略有不同，若讀者想參考日雜評測的推薦，只要認準品牌在台推出的「對應技術」就不會買錯：

  • 想快乾： 選 Panasonic 混合式（強到沒對手的乾衣實力）。
  • 怕吵、防臭： 選 SHARP 自動除菌離子。
  • 追求大容量、耐操： 選 三菱電機日本原裝。
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...