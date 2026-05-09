梅雨季鋒面又殺來，洗完衣服晾不乾怎麼辦？日本專業評測誌《家電批評》針對 2026 市售熱門除濕機進行殘酷 實測，結果令人意外：台灣人眼中的神機三菱僅位居第 4，而奪下「乾衣王者」的機種，乾衣實力被評為「強到沒對手」，竟能在 90 分鐘內讓衣物接近全乾，且完全沒有異味。
🟡 第 1 名：Panasonic（乾衣王、Hybrid 雙戰力）
在本次日本家電評測中，Panasonic 憑藉獨家的「混合式（Hybrid）」技術奪冠。這項技術結合了壓縮機式與除濕輪式的優點，不論冬天低溫或夏天高溫，都能維持極強的除濕與烘衣效率。
🟡 第 2 名：SHARP（平衡王、安靜除菌首選）
SHARP 展現了極高的綜合平衡感，特別是在靜音與節能表現上拿到頂尖分數，是重視睡眠品質者的首選。
LG 在除濕效率與智慧科技感上表現突出，特別適合大坪數空間與追求手機操控的現代家庭。
在台灣口碑封神的三菱，在以「乾衣速度」為重點的此評測中屈居第 4。主因是乾衣模式的細膩度略遜於前兩強，但論及除濕穩定度依然是魔王等級。
💡 私房筆記：不怕買不到！選購型號看這裡
由於日本規格與台灣略有不同，若讀者想參考日雜評測的推薦，只要認準品牌在台推出的「對應技術」就不會買錯：
我是廣告 請繼續往下閱讀
在本次日本家電評測中，Panasonic 憑藉獨家的「混合式（Hybrid）」技術奪冠。這項技術結合了壓縮機式與除濕輪式的優點，不論冬天低溫或夏天高溫，都能維持極強的除濕與烘衣效率。
- 實測亮點： 搭載雙陣列百葉窗送風，風力覆蓋廣且均勻。在評測實驗中，90 分鐘內的乾衣率位居 8 款機種之冠，被專家譽為實力根本是「乾衣界的天花板」。
- 台灣選購建議： 在台請搜尋 「Panasonic 混合式除濕機」 高階系列（如 F-YV 系列）。
SHARP 展現了極高的綜合平衡感，特別是在靜音與節能表現上拿到頂尖分數，是重視睡眠品質者的首選。
- 實測亮點： 搭載招牌「自動除菌離子」技術，除濕同時抑制晾衣異味。雖然乾衣速度稍慢，但運轉音量極低，在 評測中被公認為最適合夜間使用的機種。
- 台灣選購建議： 鎖定 「SHARP 自動除菌離子除濕機」（DW 系列）。
LG 在除濕效率與智慧科技感上表現突出，特別適合大坪數空間與追求手機操控的現代家庭。
- 實測亮點： 具備強大的排水設計與智慧聯網，對大空間的濕度控制極其迅速，是近期評測的黑馬。
- 台灣選購建議： 搜尋 「LG PuriCare 變頻除濕機」。
在台灣口碑封神的三菱，在以「乾衣速度」為重點的此評測中屈居第 4。主因是乾衣模式的細膩度略遜於前兩強，但論及除濕穩定度依然是魔王等級。
- 實測亮點： 除濕力扎實、水箱大且結構耐操。雖然在乾衣實測稍微落後，但對於極端潮濕環境（如山區、海邊）來說，三菱依然是最強靠山。
- 台灣選購建議： 認準 「三菱電機日本原裝」 大容量系列（如經典 180 規格）。
由於日本規格與台灣略有不同，若讀者想參考日雜評測的推薦，只要認準品牌在台推出的「對應技術」就不會買錯：
- 想快乾： 選 Panasonic 混合式（強到沒對手的乾衣實力）。
- 怕吵、防臭： 選 SHARP 自動除菌離子。
- 追求大容量、耐操： 選 三菱電機日本原裝。