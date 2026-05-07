2026母親節快樂在家爽吃披薩優惠，必勝客表示，提前慶祝「買一送一」！外帶披薩買大送大、外送買大送小；達美樂表示，「龍蝦舞干貝愛心火山大披薩」半價，還有三款5折起套餐；拿坡里外帶大披薩269元、6入原味蛋塔199元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
必勝客：提前慶祝大披薩買一送一！單點特價499元起　母親節優惠

◾️買一送一！必勝客外帶「買大披薩送大披薩」、外送「買大披薩送小披薩」。

◾️火山披薩買大送大！必勝客外帶「買火山大披薩送大披薩」、外送「買火山大披薩送小披薩」。

◾️母親節限定！單點「明太子生蠔干貝大披薩」499元起、APP專屬單點「巨魷海鮮宴愛心披薩999」元起，人氣母親節小套餐929元起開吃「明太子生蠔干貝大披薩＋吳寶春聯名荔枝玫瑰巴斯克(小)＋BBQ烤雞2選1＋芝心腸6個＋可樂1.25L」。

提醒大家，母親節為提升餐點品質與服務效率，2026年5月9日（六）至5月10日（日）將調整菜單，部分餐點暫停販售。

▲達美樂「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」半價優惠499元。（圖／達美樂提供）
▲達美樂「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」半價優惠499元。（圖／達美樂提供）
達美樂：外帶半價、母親節套餐5折起優惠！加碼抽獎「999純金火山披薩」

2026達美樂母親節披薩優惠！即日起至5月17日：

◾️優惠代碼865436「龍蝦舞干貝愛心火山大披薩」外帶半價優惠499元。

◾️優惠代碼356585「佳節歡聚套餐」888元（5折）：經典／招牌系列手拍大披薩2個＋紫薯地瓜球＋蝴蝶酥8個。

◾️優惠代碼671950「暖心饗宴套餐」1099元（69折）：龍蝦舞干貝愛心火山大披薩＋可可火山大披薩＋青花椒雞塊＋1.25L大可樂。

◾️優惠代碼759798「寵愛女王套餐」1369元（65折）：龍蝦舞干貝愛心火山大披薩＋經典系列手拍大披薩＋豐盛拼盤1份（蝴蝶酥3個＋鱈魚星星＋香烤薯球＋香烤雞翅4塊）＋1.25L大可樂。

訂購任一款達美樂母親節限定套餐，並於5月17日前，憑購買發票序號至達美樂官方活動網站完成登錄，即可獲得抽獎資格，有機會把全球唯一「999純金火山」帶回家（每組發票號碼限乙次抽獎機會）。 

拿坡里：外帶大披薩269元！6入原味蛋塔199元。

拿坡里表示，到店外帶或內用最優惠，大披薩269元、小披薩169，經典6入原味蛋塔199元。

母親節即日起至5月20日，嗨Coke! 暢快吃肉應援派對，推出四大套餐，「2個大披薩＋9塊炸雞＋冰棒1盒＋2瓶飲料」外帶1107元起；登錄發票還可參加可口可樂好禮抽獎。


更多「2026母親節」相關新聞。

相關新聞

勞動節買一送一！麥當勞、必勝客、摩斯、漢堡王11大速食優惠一覽

麥當勞鋼彈馬克杯「貼心設計」有貓膩！鐵粉傻眼：不能只買一組

星巴克草莓抹茶那堤、小熊玻璃杯今開賣！CAMA母親節9折咖啡優惠

CoCo買一送一！珍奶、葡萄柚果粒茶40元隱藏買法　珍煮丹飲料優惠

蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...