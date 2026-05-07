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必勝客：提前慶祝大披薩買一送一！單點特價499元起 母親節優惠



◾️ 必勝客外帶「買大披薩送大披薩」、外送「買大披薩送小披薩」。



買一送一！ ◾️ 火山披薩買大送大！必勝客外帶「買火山大披薩送大披薩」、外送「買火山大披薩送小披薩」。 ◾️ ◾️

母親節限定！單點「明太子生蠔干貝大披薩」499元起、APP專屬單點「巨魷海鮮宴愛心披薩999」元起，人氣母親節小套餐929元起開吃「明太子生蠔干貝大披薩＋吳寶春聯名荔枝玫瑰巴斯克(小)＋BBQ烤雞2選1＋芝心腸6個＋可樂1.25L」。

▲達美樂「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」半價優惠499元。（圖／達美樂提供）

達美樂：外帶半價、母親節套餐5折起優惠！加碼抽獎「999純金火山披薩」



2026達美樂母親節披薩優惠！即日起至5月17日： 2026達美樂母親節披薩優惠！即日起至5月17日：

拿坡里：外帶大披薩269元！6入原味蛋塔199元。

2026母親節快樂在家爽吃披薩優惠，必勝客表示，提前慶祝「買一送一」！外帶披薩買大送大、外送買大送小；達美樂表示，「龍蝦舞干貝愛心火山大披薩」半價，還有三款5折起套餐；拿坡里外帶大披薩269元、6入原味蛋塔199元。◾️提醒大家，母親節為提升餐點品質與服務效率，2026年5月9日（六）至5月10日（日）將調整菜單，部分餐點暫停販售。◾️◾️（5折）：經典／招牌系列手拍大披薩2個＋紫薯地瓜球＋蝴蝶酥8個。◾️（69折）：龍蝦舞干貝愛心火山大披薩＋可可火山大披薩＋青花椒雞塊＋1.25L大可樂。◾️（65折）：龍蝦舞干貝愛心火山大披薩＋經典系列手拍大披薩＋豐盛拼盤1份（蝴蝶酥3個＋鱈魚星星＋香烤薯球＋香烤雞翅4塊）＋1.25L大可樂。訂購任一款達美樂母親節限定套餐，並於5月17日前，憑購買發票序號至達美樂官方活動網站完成登錄，即可獲得抽獎資格，有機會把全球唯一「999純金火山」帶回家（每組發票號碼限乙次抽獎機會）。母親節即日起至5月20日，嗨Coke! 暢快吃肉應援派對，推出四大套餐，「2個大披薩＋9塊炸雞＋冰棒1盒＋2瓶飲料」外帶1107元起；登錄發票還可參加可口可樂好禮抽獎。