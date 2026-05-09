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▲莎莉賽隆在《公主與狩獵者》扮演壞皇后，美艷邪惡，超級搶眼。（圖／翻攝自IMDb）

▲華特迪士尼本身的喪母經驗曾被懷疑是迪士尼卡通中一堆主角沒有媽媽的理由，卻也有人推翻此說法。（圖／翻攝自IMDb）

▲茱莉亞羅勃茲曾在《魔鏡，魔鏡》飾演壞皇后。（圖／翻攝自IMDb）

▲迪士尼真人版《白雪公主》中的蓋兒加朵，成為難得以外表取勝、演技評價不夠理想的壞皇后。（圖／翻攝自IMDb）

迪士尼動畫是全球兒童的美好記憶，卻有不少主角被設定為沒有媽媽的孩子，成為一大詭異特色，有人歸咎到華特迪士尼本身喪母所導致，也有人認為是要讓主角們能有機會自我成長。最妙的是迪士尼最經典的卡通《白雪公主》拍過好幾個真人影片版本，扮演壞後母的女星常都比演公主的還要資深、有地位。演過《白雪公主》壞皇后後母的女星，不乏奧斯卡影后等級如《公主與狩獵者》莎莉賽隆、《魔鏡，魔鏡》茱莉亞羅勃茲，或是《白雪公主：恐怖故事》雪歌妮薇佛，甚至是去年迪士尼自己拍攝的真人版《白雪公主》中的蓋兒加朵，幾乎都是比扮演公主的女星重量級或資深，擺在「主角常沒有媽媽」的迪士尼故事中，就顯得格外特別。其實這兩個議題之間互有關聯，《白雪公主》雖然因為迪士尼的經典動畫而揚名全球，本身是從格林童話改編，因而公主的生母去世、只有邪惡的繼母，並非迪士尼編劇的安排，而有原著為藍本。都市傳說稱華特迪士尼因為買了房子給爸媽，卻不料屋內鍋爐氣體外洩，導致媽媽去世，心結難解，造成迪士尼卡通主角常常也沒有媽媽，但此事發生在《白雪公主》上映好幾個月之後，在他拍攝《白雪公主》之前，爸媽都還健在，所以片中女主角的遭遇真的就是遵照格林童話原著的描述。如果華特迪士尼喪母不足以作為迪士尼影片主角常常沒媽的合理解釋，另有人認為迪士尼的動畫通常片長不長，在短時間內要塑造好角色，數量就不能太多，而故事重心放在主角的成長，要是他們一直被爸媽呵護，哪來的磨練機會？所以爸媽一定要早點從他們的生命中退下，相較爸爸更容易會保護小孩的媽媽，自然就該更早登出，迪士尼動畫的單親家庭，也多半是爸爸還活著但媽媽已去世。回到《白雪公主》這一題，一個故事裡如果沒有襯托好人的壞人存在，將會有如一灘死水、毫無趣味。白雪公主本身的人設就是完美、善良、大致不會超出觀眾預期的範圍，必須要有人專門使壞、做些讓觀眾看得興奮、刺激的事，才能讓情節活起來，壞皇后就是負責這個部分，因而對於大牌天后來說，角色更有發揮，更有吸引力。加上扮演白雪公主的女星年紀多半比壞皇后輕很多，除非是演戲天才，不然薑是老的辣，在演藝圈打滾比較久的壞皇后們，理當比稚嫩的白雪公主更有演技實力，搶走她們的風頭，也就不會太讓人意外。唯獨選美皇后出身的蓋兒加朵，演技評價一般般，仍然是靠顏值碾壓公主瑞秋曾格勒，不過瑞秋的演出公認強過蓋兒，使她們這個組合倒是呈現「公主更會演、壞皇后更漂亮」的奇妙結果。