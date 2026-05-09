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▲葉德嫻在《法外情》中扮演被控殺人的苦命妓女，發現為她辯護的律師竟是自己的親生兒子，讓不少觀眾為其坎坷命運流眼淚。（圖／翻攝自BaiduWiki）

▲《法外情》中的媽媽在兒子還是小嬰兒時就把他送到孤兒院，沒有親自把他養大。（圖／翻攝自BaiduWiki）

▲拉娜透納在《秋霜花落淚》從豪門媳婦淪為殺人犯，遭遇相當曲折。（圖／翻攝自IMDb）

▲葉德嫻（右）與劉德華（左）的苦情演出受到觀眾 喜愛，成為香港影壇經典的銀幕母子檔。（圖／翻攝自HKMDB）

母親節將至，許多講述母親與孩子的影視作品也受到討論，其中香港天王劉德華與葉德嫻合作的《法外情》就是其中之一，這也是劉德華第一部領銜主演、在台灣熱賣的電影。劇中兩人扮演一對無緣共同生活的母子，兒子從小就送到育幼院，長大後成為年輕有為律師，幫被控殺人的中年應召女打官司，卻不知道當事人正是自己的親媽，做媽的也死守祕密不願影響兒子，苦到讓無數觀眾流淚，其實這設定源自於好萊塢經典《秋霜花落淚》。眾所皆知，昔日港片常會有向歐美電影「致敬」、「效法」的橋段，《法外情》取的正是《秋霜花落淚》中「母子從小分開，媽媽淪為殺人犯，兒子替媽辯護卻不知眼前人是自己親娘」的狗血設定，其他情節倒是經過了很大的改編，相差非常多，但到了後半段的悲情高潮，仍很容易看出彼此的淵源。在《法外情》中，葉德嫻飾演的中年妓女雖然在兒子出生時將他託給孤兒院，還是有將自己賣笑、伴舞的收入交給孤兒院，讓他們幫自己照顧好兒子，後來是因為在性交易過程中，碰上病態的嫖客對她施以虐待，才因正當防衛誤殺對方，遭遇並沒有《秋霜花落淚》女主角拉娜透納那麼曲折。拉娜透納在《秋霜花落淚》中，本來看似麻雀變鳳凰，平凡出身卻嫁給了豪門公子，兩人也生了兒子，偏偏婆婆一直嫌棄她的出身，老公又忙著到外地出差，心情寂寞下被花花公子糾纏上，有了婚外情，但她心裡還念著老公，決定結束這段關係，情人不放手，彼此拉扯下，他竟滑落樓梯身亡，不知如何處理的她，正中婆婆下懷，安排她離開家，對外則稱她已意外死去，兒子當然不知道媽還在人世。失去丈夫、兒子後潦倒寂寞的她，流浪到墨西哥，被人發現自己過去的身分，想拿她的祕密向她老公勒索，那時她老公已要競選州長，兩人衝突中她失手殺了那人，被引渡回美國接受審判，命運卻讓已經長大成人的兒子成為她的辯護律師，而她最後也發現了這事實，寧可認罪、要求終止審訊，不要讓自己的真實身分曝光。不管《法外情》或《秋霜花落淚》觀眾看到女主角歷盡滄桑，人生失意了大半輩子，好不容易跟兒子再見到面，也看到他有不錯的未來，卻又因自己是殺人嫌犯，絕對不能跟兒子相認，轉眼又要跟幸福擦身而過，苦衷還不能對外人說穿，人生最大的痛莫過於此，兩位苦到極點的媽，賺足觀眾眼淚。好玩的是，《法外情》因為在華人區熱賣，突然又多出了兩部續集，葉德嫻扮演的媽媽當然就還必須存活下來，繼續跟劉德華上演悲情感人的戲碼，不像《秋霜花落淚》，雖然也有一堆觀眾進戲院哭個痛快、賣座不錯，卻因為以悲劇收場，就沒有再拍續集的空間了。這兩部戲最有發揮的角色都是苦情媽，演兒子的都只需要正直、帥氣、討人喜歡即可，但因為《法外情》是劉德華來演兒子，因此戲分比好萊塢版本多很多，也給人更深的印象，片子熱賣後他在影壇的聲勢更加水漲船高，與葉德嫻也成為華人影壇最經典的「銀幕母子檔」。