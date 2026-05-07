美國總統川普（Donald Trump）當地時間週三在白宮橢圓形辦公室告訴傳媒，伊朗戰爭有望結束，伊朗外交部則證實正在審閱美國提出的方案，但尚未向第三方斡旋國巴基斯坦回覆意見。
綜合《路透社》等外媒報導，川普聲稱伊朗非常想要達成協議，美國過去24小時與德黑蘭進行了非常良好的會談，協議很有可能就要達成，伊朗將把高濃縮鈾運往美國，伊朗已同意不會擁有核武。
川普在當天接受美媒《PBS》電話訪問時，重申了以上觀點，認為很有機會與伊朗敲定協議，甚至在他出訪中國前就達到。
伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）6日強調，針對美國14點提議，伊朗目前仍在對交換文本進行審議，會在審閱完畢並總結後，向居中斡旋的巴基斯坦回覆意見。
伊朗內部批評聲浪多
伊朗議員兼該國議會外交政策與國安委員會發言人雷扎伊（Ebrahim Rezaei）形容，這份文件與其說是現實，不如說是美方的「願望清單」。
伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim news agency）也引述匿名消息人士指出，美國的提議包含一些「不可接受的條款」，但沒有具體說明。
分析認為，儘管川普一再強調這場始於2月28日的戰爭將很快落幕，但雙方在許多棘手問題上仍存在分歧，比如伊朗的核發展計畫、對荷姆茲海峽的控制權等等。
油價明顯下跌
出於對美伊可能達成停戰協議的期待，全球油價顯著下滑至2週以來的最低點，週三布蘭特原油期貨一度下跌約11%至每桶98美元左右，之後才回升至100美元以上。
相對於油價、債券殖利率下降，全球股市則大幅上漲，人們似乎對這場擾亂能源供應的戰爭，是否即將畫下句點一事相當樂觀。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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川普在當天接受美媒《PBS》電話訪問時，重申了以上觀點，認為很有機會與伊朗敲定協議，甚至在他出訪中國前就達到。
伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）6日強調，針對美國14點提議，伊朗目前仍在對交換文本進行審議，會在審閱完畢並總結後，向居中斡旋的巴基斯坦回覆意見。
伊朗內部批評聲浪多
伊朗議員兼該國議會外交政策與國安委員會發言人雷扎伊（Ebrahim Rezaei）形容，這份文件與其說是現實，不如說是美方的「願望清單」。
伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim news agency）也引述匿名消息人士指出，美國的提議包含一些「不可接受的條款」，但沒有具體說明。
分析認為，儘管川普一再強調這場始於2月28日的戰爭將很快落幕，但雙方在許多棘手問題上仍存在分歧，比如伊朗的核發展計畫、對荷姆茲海峽的控制權等等。
油價明顯下跌
出於對美伊可能達成停戰協議的期待，全球油價顯著下滑至2週以來的最低點，週三布蘭特原油期貨一度下跌約11%至每桶98美元左右，之後才回升至100美元以上。
相對於油價、債券殖利率下降，全球股市則大幅上漲，人們似乎對這場擾亂能源供應的戰爭，是否即將畫下句點一事相當樂觀。
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