氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今（7）日各地保持晴朗天氣型態，南部最高氣溫達36度。明、後兩天受到梅雨季第2波鋒面影響，北部、東半部地區及中南部山區將變天轉雨，直到週日（10日）母親節才轉回好天氣。針對哈格比颱風最新動態，預估路徑將在下週二（12日）行至菲律賓東方海面，將減弱為熱帶低壓，5天後則有向東北大迴轉趨勢。

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今白天熱到像夏天！南部高溫飆36度

氣象專家吳德榮表示，今日各地晴朗，氣溫續升、白天暖熱如夏，南部最高氣溫達36度；午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。各地區氣溫如下：北部18至32度、中部20至34度、南部21至36度、東部19至34度。

▲周四各地高溫上看30度，周五降雨、東北季風影響，氣溫再次下滑，直到下周一才明顯回溫。（圖／中央氣象署）
▲周四各地高溫上看30度，周五降雨、東北季風影響，氣溫再次下滑，直到下周一才明顯回溫。（圖／中央氣象署）
明後天迎梅雨季第2波鋒面！雨下到母親節才停

最新模式模擬顯示，明日、週六（8、9日）「梅雨季」第2波鋒面影響，北部、東半部地區及中南部山區轉有局部短暫陣雨、偶有雷雨發生的機率，氣溫降。週日（10日）白天起至下週二（12日）鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、氣溫升，但大氣不穩定，午後易有對流在山區發展，影響部分鄰近平地。

下週三（13日）鋒面在北部附近醞釀，北臺略受影響，有短暫降雨的機率；下週四、五（14、15日）鋒面漸往北移，臺灣在暖氣團內，白天晴暖熱如夏，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。由於各國模式末期模擬並不一致，且將持續調整，應繼續觀察。

▲周五、周六鋒面通過、東北季風增強，全台降雨機率提升，周日母親節雨區縮小。（圖／中央氣象署）
▲周五、周六鋒面通過、東北季風增強，全台降雨機率提升，周日母親節雨區縮小。（圖／中央氣象署）
哈格比颱風動態！最新路徑大迴轉、對台影響一次看

最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」及最新歐洲模式(ECMWF)系集模擬圖皆顯示，第5號輕颱「哈格比」在關島南方海面，偏西北西進行，下週二（12日）行至菲律賓東方海面，將減弱為熱帶低壓，5天之後、則有向東北大迴轉的趨勢，對臺無威脅。

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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