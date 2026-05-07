聯合國（UN）近日正在舉行第11屆《核武禁擴條約》（NPT）審議大會，時值北韓公布新版憲法，刪除「祖國統一」、「北半部」等相關表述，反映北韓領導人金正恩「兩國論」路線趨於落實之際，北韓常駐聯合國代表金星（Kim Song）透過聲明表示，北韓不受任何核武禁擴條約約束，強調北韓身為核武國家的立場，不會因為外部勢力的言論或單方面意願而改變。
根據《韓聯社》引述北韓官媒報導，金星7日透過《朝中社》發表聲明，宣稱北韓擁有核武一事，忠實履行了《國家核力量政策法令》和《國家憲法》規定的義務，鞏固自身核大國合法地位，包含美國在內的一些國家，不應干預主權國家行使固有防禦權利。
金星表示，美國和部分國家自己都涉嫌違反條約，一邊規避裁減核武的義務，一邊從事核擴散活動，還向無核國家提供威懾力量、轉讓核潛艇技術等等，指控由於美國和西方大國「不純正」的政治意圖，已讓NPT審議大會失去原有使命，淪為惡意批評主權國家的論壇。
公開資訊顯示，《核武禁擴條約》是於1965年至1968年間，由多國裁軍委員會談判達成，1968年開放簽署、1970年生效。
條約締約國通常每5年舉行評估會議，審查條約執行情況。本屆審議大會正在聯合國位於紐約的總部舉行，從上個月27日展開，為期4週。
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金星表示，美國和部分國家自己都涉嫌違反條約，一邊規避裁減核武的義務，一邊從事核擴散活動，還向無核國家提供威懾力量、轉讓核潛艇技術等等，指控由於美國和西方大國「不純正」的政治意圖，已讓NPT審議大會失去原有使命，淪為惡意批評主權國家的論壇。
公開資訊顯示，《核武禁擴條約》是於1965年至1968年間，由多國裁軍委員會談判達成，1968年開放簽署、1970年生效。
條約締約國通常每5年舉行評估會議，審查條約執行情況。本屆審議大會正在聯合國位於紐約的總部舉行，從上個月27日展開，為期4週。