《NOWNEWS今日新聞》今（7）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：愛爾麗醫美集團近日捲入偷拍風波，曾代言的林志穎緊急透過工作室發聲切割；晚安小雞則在節目中再談柬埔寨獄中生活，驚曝監獄內部存在灰色交易制度；另外，黃喬歆（瑤瑤）突然曬出婚紗美照，火辣造型與一句俏皮發問「有人要娶嗎」，再度掀起網友熱議。
據了解，檢警6日上午二度展開搜索，針對新北多間診所據點進行調查，甚至查獲疑似偽裝成煙霧偵測器的微型攝影設備，引發侵犯隱私疑慮。除了部分主管遭帶回調查外，集團高層也被列為被告約談。隨著事件持續擴大，另一位代言人謝金燕也火速發聲，要求全面停止使用其肖像與名義宣傳，顯示藝人端對此次風波相當謹慎。
晚安小雞指出，女囚區域竟設置在男監附近，放風時還會被安排坐在固定位置，供男囚挑選，他更透露只要支付數萬柬幣，就能獲得15分鐘至1小時不等的特殊接觸時間，而費用最終多半進入獄方人員口袋，此外他也爆料監獄行政大樓甚至曾出現女囚「集體懷孕」事件，質疑整套制度早已長期失控，雖然部分網友質疑其真實性，但也有人認為，相關爆料讓外界得以窺見東南亞監獄鮮少曝光的一面。
除了婚紗造型吸睛之外，瑤瑤還在貼文中俏皮寫下：「這樣的新娘有人要娶嗎？」一句話瞬間讓留言區暴動，大批粉絲搶著留言「我願意」、「新郎排隊中」、「太美了吧」。不少網友也大讚她近年狀態維持極佳，不論外型或氣質都越來越亮眼。雖然只是單純分享婚紗造型，但靠著自然真性情與高顏值，依舊成功掀起新一波話題。
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- 林志穎急切割愛爾麗 偷拍案延燒代言人也發聲
據了解，檢警6日上午二度展開搜索，針對新北多間診所據點進行調查，甚至查獲疑似偽裝成煙霧偵測器的微型攝影設備，引發侵犯隱私疑慮。除了部分主管遭帶回調查外，集團高層也被列為被告約談。隨著事件持續擴大，另一位代言人謝金燕也火速發聲，要求全面停止使用其肖像與名義宣傳，顯示藝人端對此次風波相當謹慎。
- 晚安小雞再揭獄中亂象 驚爆女囚「集體懷孕」
晚安小雞指出，女囚區域竟設置在男監附近，放風時還會被安排坐在固定位置，供男囚挑選，他更透露只要支付數萬柬幣，就能獲得15分鐘至1小時不等的特殊接觸時間，而費用最終多半進入獄方人員口袋，此外他也爆料監獄行政大樓甚至曾出現女囚「集體懷孕」事件，質疑整套制度早已長期失控，雖然部分網友質疑其真實性，但也有人認為，相關爆料讓外界得以窺見東南亞監獄鮮少曝光的一面。
- 瑤瑤突披白紗秀深V 羞喊「有人要娶嗎」掀暴動
除了婚紗造型吸睛之外，瑤瑤還在貼文中俏皮寫下：「這樣的新娘有人要娶嗎？」一句話瞬間讓留言區暴動，大批粉絲搶著留言「我願意」、「新郎排隊中」、「太美了吧」。不少網友也大讚她近年狀態維持極佳，不論外型或氣質都越來越亮眼。雖然只是單純分享婚紗造型，但靠著自然真性情與高顏值，依舊成功掀起新一波話題。