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▲愛爾麗集團總裁常如山才剛因妨害性自主案件到台北地檢署出庭，如今又被爆涉嫌裝針孔的偷拍風波。（圖／記者劉松霖攝）

林志穎急切割愛爾麗 偷拍案延燒代言人也發聲

晚安小雞再揭獄中亂象 驚爆女囚「集體懷孕」

瑤瑤突披白紗秀深V 羞喊「有人要娶嗎」掀暴動

《NOWNEWS今日新聞》今（7）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：愛爾麗醫美集團近日捲入偷拍風波，曾代言的林志穎緊急透過工作室發聲切割；晚安小雞則在節目中再談柬埔寨獄中生活，驚曝監獄內部存在灰色交易制度；另外，黃喬歆（瑤瑤）突然曬出婚紗美照，火辣造型與一句俏皮發問「有人要娶嗎」，再度掀起網友熱議。知名醫美集團近日爆出疑似針孔偷拍爭議，引發社會高度關注，而曾擔任品牌代言人的藝人林志穎，也因此被外界點名討論。對此，林志穎工作室6日緊急發布聲明，強調雙方合作已於今年正式結束，目前已無任何合作關係，針對案件相關內容與媒體報導，不便代替對方回應，一切交由司法單位調查處理。據了解，檢警6日上午二度展開搜索，針對新北多間診所據點進行調查，甚至查獲疑似偽裝成煙霧偵測器的微型攝影設備，引發侵犯隱私疑慮。除了部分主管遭帶回調查外，集團高層也被列為被告約談。隨著事件持續擴大，另一位代言人謝金燕也火速發聲，要求全面停止使用其肖像與名義宣傳，顯示藝人端對此次風波相當謹慎。網紅晚安小雞今年3月結束柬埔寨服刑返台後，近日登上薔薔網路節目，大談獄中見聞，他爆料當地監獄內部長期存在灰色交易制度，甚至有男囚只要支付費用，就能安排與女囚進行「特殊接見」，內容曝光後立刻掀起網友震驚。晚安小雞指出，女囚區域竟設置在男監附近，放風時還會被安排坐在固定位置，供男囚挑選，他更透露只要支付數萬柬幣，就能獲得15分鐘至1小時不等的特殊接觸時間，而費用最終多半進入獄方人員口袋，此外他也爆料監獄行政大樓甚至曾出現女囚「集體懷孕」事件，質疑整套制度早已長期失控，雖然部分網友質疑其真實性，但也有人認為，相關爆料讓外界得以窺見東南亞監獄鮮少曝光的一面。藝人黃喬歆（瑤瑤）6日突然在Instagram曬出婚紗影片，讓不少粉絲一度誤以為她無預警宣布婚訊。畫面中，她換上一襲白色平口婚紗，胸前深V剪裁搭配貼身馬甲設計，完美勾勒出火辣曲線，整體造型兼具性感與優雅，短時間內立刻引爆討論。除了婚紗造型吸睛之外，瑤瑤還在貼文中俏皮寫下：「這樣的新娘有人要娶嗎？」一句話瞬間讓留言區暴動，大批粉絲搶著留言「我願意」、「新郎排隊中」、「太美了吧」。不少網友也大讚她近年狀態維持極佳，不論外型或氣質都越來越亮眼。雖然只是單純分享婚紗造型，但靠著自然真性情與高顏值，依舊成功掀起新一波話題。