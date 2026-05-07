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近來不少台北市民與網友紛紛在社群平台上抱怨看見街上、店內有老鼠橫行，台北市長蔣萬安表示將全方位滅鼠。不過，民進黨立委柯建銘的助理周軒昨（6）日卻踢爆，台北市以前有做「老鼠密度檢測」，現在卻沒有了，環保局長徐世勳還說：「要中央訂模型給大家參考」，引周軒怒轟，說什麼鬼話？周軒昨發文指出，徐世勳被問為什麼台北市以前有做「老鼠密度檢測」，現在沒有了，徐世勳的回答是：「一直沒有受公認的計算老鼠數量模型，也沒有全國一致的鼠患定義，所以環保局才沒有去做估算，希望中央可以建立全國統一的方式，讓地方有所依循」，讓他聽了只覺得這是什麼鬼話？周軒說，他於是去查了2007年的新聞，當年台北市的確是有做「鼠類密度調查」的，方法還寫出來了：「每行政區選擇40家戶，全市480戶設置捕鼠籠，經公式推估鼠隻數量，再以全市戶數推算，老鼠將近200隻」，而且當年還會拿世界衛生組織（WHO）的模型公式去比對，台北市的老鼠實際上可能有500萬隻。周軒提到，但重點不是那個「絕對數目」，而是不管任何方法估算，都要有一個基準值，然後定時監測變動量，那個才是重點啊，不然要怎麼知道老鼠是變多還是變少？結果台北市環保局長說，這要中央訂模型給大家參考？不知道這是什麼邏輯？2007年的台北市政府比2026的台北市政府強的意思嗎？