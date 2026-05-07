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有文件不代表沒有風險、有許可不代表程序沒有漏洞、有繳費不代表社區就該閉嘴，

泰國當然沒有完美法律，也沒有完美執法，但對正常投資者來說，法律是底線，可對那些善於鑽漏洞的資本來說，法律漏洞就是商業模式，你以為他們在尊重制度，其實他們是在研究制度哪裡可以被穿透。

不是要泰國拒絕所有外資，而是要學會如何分辨外資的類型

「投資不是拿到許可就結束，工廠也不是蓋起來就算發展，如果一間工廠最後留下的是水源焦慮、污染風險、社區分裂與居民恐懼，那它就不叫產業升級，它只是披著合法外衣的風險轉嫁。」