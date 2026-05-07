泰國與中國關係密切，許多中國投資人紛紛湧入泰國市場，近日春武里府博通縣（Bo Thong）一座由中企投資興建的大型工廠引發不少爭議，連當地媒體都質疑，它們利用了許可證和文件檢查程序的漏洞，讓當地居民遭受損失，暴露在污染和化學風險之下。長期觀察泰國產業動態的臉書粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」直言，在這起事件中，該中企的回應是典型的「合規鬼辯」，也是它們在海外最常見的操作方式之一。
「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」6日晚間在臉書粉專發文，談到春武里府這起工廠爭端，施工1年多，至今仍讓居民人心惶惶，根本不知道這座工廠到底會對自己生活造成什麼影響，這不是「不歡迎外資」這麼簡單而已，而是地方居民在問一個很基本的問題：「工廠蓋在我家旁邊，為何我不能知道它到底會帶來什麼？」
「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」指出，中國業者的回應大概是，它有申請、有繳費、政府有核發文件，如果文件不完整，那是政府一開始沒查清楚，法院還沒判，所以它仍然合法。問題是有文件不代表沒有風險、有許可不代表程序沒有漏洞、有繳費不代表社區就該閉嘴，這就好像有人把危險物品搬到你家隔壁，跟你說：「我有租約，所以你不能問」，可問題根本不是租約，而是你到底搬了什麼進來。
「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」批評，該工廠使用的，正是中資在海外最常見的操作方式之一，先利用制度漏洞拿到形式上的合法外衣，等到居民抗議，再拿這張文件反壓，若是政府要處理，就反控政府違法、程序不當，導致投資者權益受損，總之劇本就是：「業主是依法投資的受害者，居民反而變成阻礙發展的人。」
「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」坦言，泰國當然沒有完美法律，也沒有完美執法，但對正常投資者來說，法律是底線，可對那些善於鑽漏洞的資本來說，法律漏洞就是商業模式，你以為他們在尊重制度，其實他們是在研究制度哪裡可以被穿透。所以，如果泰國政府只用「文件有沒有齊」來看就太天真了，真正的合規不該只是紙上合法，而應該包括環境責任、社區告知、水資源評估、污染防治、勞工管理與地方承載能力；如果這些都沒有做到，任憑手上的文件再漂亮，也只是把風險轉嫁給居民的一張盾牌罷了。
「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」並補充道，不是要泰國拒絕所有外資，而是要學會如何分辨外資的類型，有些外資會遵守規則，願意和地方社會建立長期關係，但也有些資本擅長把不完美制度變成自己的套利空間，強調：「投資不是拿到許可就結束，工廠也不是蓋起來就算發展，如果一間工廠最後留下的是水源焦慮、污染風險、社區分裂與居民恐懼，那它就不叫產業升級，它只是披著合法外衣的風險轉嫁。」
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「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」指出，中國業者的回應大概是，它有申請、有繳費、政府有核發文件，如果文件不完整，那是政府一開始沒查清楚，法院還沒判，所以它仍然合法。問題是有文件不代表沒有風險、有許可不代表程序沒有漏洞、有繳費不代表社區就該閉嘴，這就好像有人把危險物品搬到你家隔壁，跟你說：「我有租約，所以你不能問」，可問題根本不是租約，而是你到底搬了什麼進來。
「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」批評，該工廠使用的，正是中資在海外最常見的操作方式之一，先利用制度漏洞拿到形式上的合法外衣，等到居民抗議，再拿這張文件反壓，若是政府要處理，就反控政府違法、程序不當，導致投資者權益受損，總之劇本就是：「業主是依法投資的受害者，居民反而變成阻礙發展的人。」
「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」坦言，泰國當然沒有完美法律，也沒有完美執法，但對正常投資者來說，法律是底線，可對那些善於鑽漏洞的資本來說，法律漏洞就是商業模式，你以為他們在尊重制度，其實他們是在研究制度哪裡可以被穿透。所以，如果泰國政府只用「文件有沒有齊」來看就太天真了，真正的合規不該只是紙上合法，而應該包括環境責任、社區告知、水資源評估、污染防治、勞工管理與地方承載能力；如果這些都沒有做到，任憑手上的文件再漂亮，也只是把風險轉嫁給居民的一張盾牌罷了。
「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」並補充道，不是要泰國拒絕所有外資，而是要學會如何分辨外資的類型，有些外資會遵守規則，願意和地方社會建立長期關係，但也有些資本擅長把不完美制度變成自己的套利空間，強調：「投資不是拿到許可就結束，工廠也不是蓋起來就算發展，如果一間工廠最後留下的是水源焦慮、污染風險、社區分裂與居民恐懼，那它就不叫產業升級，它只是披著合法外衣的風險轉嫁。」