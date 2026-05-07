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立法院昨（6）日第四度協商軍購條例仍破局，台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，他認為民眾黨要負很大責任！他更點名民眾黨立委陳清龍到王安祥，一進到深水區，要討論金額時，竟支支吾吾不敢說自己支持幾億的版本？而且陳清龍又開始抹黑國防部浮編。張育萌昨發文揭露，陳清龍說「M109A7自走砲」的金額「初一十五不一樣」。他指控「一開始三月，跟我們黨團講要1375億，四月變成只要810億，結果最後採購決報金額只剩下738億」，陳清龍還嗆顧立雄說：「不到1個月的時間，可以相差600億」。對此，顧立雄不忍了，直接現場教陳清龍怎麼立法。顧立雄說：「先請民眾黨看一下你們自己擬的第四條」，內容指出民眾黨自己寫的《軍購條例》列M109A7自走砲是1267億、海馬士是1276億。民眾黨列的這些金額從哪裡來？就是美國「知會國會」的金額，民眾黨直接照抄。張育萌提到，問題是，軍購的3個階段，從「知會國會」，再來美方寄給台灣「發價書」，最後美國政府要直接跟製造商「議約」，這3個階段的金額都會變動。而陳清龍的話故意只講一半，他說的M109A7自走砲確實從1267億降到810億。問題是，海馬士從他們本來列的1276億，漲價變1600億，陳清龍卻選擇性看不到。對此，顧立雄沒放過他，直接問陳清龍「海馬士的金額漲了，怎麼不說呢？」，但是陳清龍答不出來。張育萌說，重點是，這件事在國防外交委員會就講過了，上禮拜第三次黨團協商，戰規司長黃文啟中將也又解釋一遍。上禮拜陳清龍也在啊，是已經失憶了嗎？為什麼這禮拜又鬼打牆？