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藝人瑤瑤（黃喬歆）平時經常透過社群平台分享生活點滴，昨（6）日突然在Instagram上傳一段身穿婚紗的影片，讓不少粉絲第一時間誤以為她無預警宣布喜訊，畫面中她換上一襲白色婚紗現身，大秀深V事業線羞喊：「有人要娶嗎？」貼文曝光後短時間內迅速引發熱烈討論，留言區更瞬間被網友灌爆。瑤瑤黃喬歆昨日無預警曬婚紗照，讓不少粉絲都嚇壞，只見她身穿純白平口馬甲式婚紗，貼身剪裁完美勾勒出身形曲線，胸前深V設計也讓性感事業線成為焦點，搭配透膚長頭紗與層次感裙襬，整體造型兼具優雅與女人味，在燈光襯托下更顯氣質，許多網友看到後紛紛大讚「根本仙女」、「太適合當新娘」，認為她這次造型相當驚艷。除了婚紗造型吸睛之外，黃喬歆在影片中也隨著背景音樂輕輕擺動身體，對鏡頭露出甜美笑容，展現自然魅力，她更在貼文中幽默寫下：「這樣的新娘有人要娶嗎？」一句話立刻掀起粉絲暴動，不少人爭相留言回應「我願意」、「排隊娶」、「新郎在哪裡」，互動氣氛相當熱烈。影片曝光後，留言區迅速被大批粉絲洗版，不少人直呼她穿婚紗的模樣實在太美，甚至有人表示「看到直接戀愛」、「這顏值太犯規」，也有網友認為黃喬歆近年狀態越來越好，不論身材或氣質都維持得相當出色，完全看不出歲月痕跡，短短一則貼文就成功掀起高度關注，再次證明她的高人氣。事實上，黃喬歆一直以自然、不做作的個性受到粉絲喜愛，平時除了分享工作近況，也經常公開私下生活與搞笑互動，因此累積不少死忠支持者，她靠著幽默發文與亮眼外型，依舊成功掀起網友熱議，也讓不少人敲碗她未來真的能披上白紗步入人生下一階段。