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7-11茶葉蛋「整鍋剝好殼」？他吃一口愣住：更美味

怎料，一結才知道原來已經剝好殼的其實是「黃金滷蛋」，一顆要價快20元，比起一般茶葉蛋還貴。

▲有民眾前往7-11買茶葉蛋時，意外發現整鍋剝好殼的茶葉蛋，但其實是7-11去年推出的免剝殼「動福滷蛋」。（圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書）

7-11動福滷蛋是什麼？免剝殼一顆18元：中藥慢滷超入味

▲▼近年除了動福滷蛋以外，7-11也開賣免剝殼「黃金水煮蛋」，兩者價位皆是18元。（圖／交大二餐7-11臉書）

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7-11動福滷蛋好吃嗎？最大硬傷是它：買不下手

▲雖然動福滷蛋普遍受到外界好評，但也有部分人認為份量略少，價格較高問題更是最大硬傷。（圖／7-ELEVEN提供）

7-11動福滷蛋哪裡有賣？全台26間門市一次看

一零一門市：110台北市信義區信義路五段7號35樓

松運門市：10491台北市中山區松江路101號1樓

千成門市：100台北市中正區林森南路4號之3

北榮門市：112台北市北投區石牌路二段201號

臺醫東門市：100台北市中正區中山南路7號1樓

德馨門市：114台北市內湖區洲子街46號

里昂門市：114台北市內湖區瑞光路406號1樓

日內瓦門市：114台北市內湖區瑞光路76巷59號1樓

瑞景門市：114台北市內湖區瑞光路583巷30號1樓

匯陽門市門市：114台北市內湖區陽光街288號1樓

欣漢華門市：100台北市中正區中華路一段41號1樓

台場門市：105台北市松山區八德路三段20-2號

巨蛋門市：110台北市信義區忠孝東路四段500之2號

微風南山門市：110台北市信義區松智路17號B2樓

松慶門市：105台北市松山區慶城街1號1樓

昆明門市：108台北市萬華區昆明街76之1號1樓

擎天崗門市：112台北市北投區湖山路一段12號

芝玉門市：111台北市士林區忠義街121號

前港門市：111台北市士林區後港街98之1號 2號1 樓

北捷門市：100台北市中正區忠孝西路一段35號一樓

石捷門市：112台北市北投區石牌路二段8號

和平東門市：106台北市大安區和平東路一段129之1號

東吳門市：111台北市士林區臨溪路70號

和金門市：106台北市大安區和平東路一段91號

兒樂門市：111台北市士林區承德路五段55號

7-11茶葉蛋向來是店內熱銷產品，對於忙碌的上班族來說是果腹的最佳選擇，但茶葉蛋「剝殼麻煩」對消費者來說是一大痛點。不過近日有民眾表示，不過因這次誤會，讓他驚覺動福滷蛋口感更佳，吸引老饕們讚賞「我真心覺得各家7-11都要出這個！」有網友在Threads發文提到，近日到新開的一家7-11買早餐，赫然發現店內擺了兩鍋茶葉蛋，其中一鍋已經全部剝好殼，內心納悶「誰還要買旁邊有殼的，是傻子嗎」，隨即拿起一顆去櫃台結帳。他坦言，買錯茶葉蛋原本讓他心情變糟，沒想到試嘗一口驚為天人，讓他不禁大讚口感極致美味，「這也太好吃了吧！彷彿把我舌頭拿去滷一樣，舌頭跟蛋在滷汁裡面跳華爾滋」，把一早要上班的壞心情全沖淡。貼文曝光後，立馬引來不少識貨老饕留言推薦，「這個真的很好吃，有看到必買，我就懶人」、、「這個真的好好吃，好希望我家附近的711也有」。據了解，7-11近年將熱食自助區品項升級，陸續於限定門市販售「蒸玉米」、免剝殼「動福滷蛋」，其中動福滷蛋又稱「黃金滷蛋」，每顆售價18元，雖然價格上比茶葉蛋貴上10元，與所長茶葉蛋同價位，但吃起來完全不一樣。7-11動福滷蛋選用友善飼養的人道飼養動福蛋，標榜採用7種中藥材低溫慢滷，蛋黃入味且較一般茶葉蛋濕潤，加上免剝殼，拿了就可吃，對於忙碌的上班族或不愛剝殼的民眾來說，無疑是超商熱食新選擇。在製作過程與使用設備上也更進階，經過專業自動設備去殼，並藉由高溫滅菌與真空包裝配送到店，最後由獨家專利設備加熱於店內販售。值得一提的是，7-11近年除了動福滷蛋以外，今年門市也開賣免剝殼「黃金水煮蛋」，價位同樣是18元，其主打減少調味，清淡口味讓老人、小孩都能安心食用，並有鹽包可自行調整風味，目前在全台限店販售。對於動福滷蛋，多數民眾皆給予正面評論，除了免剝殼是最大優點，外型部分蛋體完整，不會有賣相差的問題。至於口感上，其蛋白Q彈、蛋黃部分滷得很入味，不像一般蛋黃乾澀，滷汁香氣濃郁。雖然動福滷蛋普遍受到外界好評，但也有部分人認為份量略少，價格較高問題更是硬傷，加上目前僅在特定門市販售，若是平常習慣茶葉蛋低價位、追求高CP值者，難免會覺得捨不得購入。7-11動福滷蛋目前並非全台皆有販售，僅有26家門市有提供該食品，官方未來計劃將擴大至更多門市，或許將來全台民眾都有機會可以在各大7-11買到它。以下為目前7-11「動福滷蛋」販售門市：