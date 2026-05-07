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知名醫美診所愛爾麗爆出至少逾10家分店的診間裝監視器偷拍，集團總裁常如山等人於今（7）日凌晨遭檢方依違《兒少性剝削法》等罪嫌，遭裁定聲押禁見。而常如山過往熱心公益，更曾擔任國家籃球隊的總領隊，如今淪為階下囚，意氣風發的形象蕩然無存。愛爾麗診所日前遭客人踢爆，診間疑似裝有監視器，後經新北檢方調查，果然發現愛爾麗旗下板橋店、新莊店、永和店、林口店、忠孝店、站前店、南京店、桃園店、台中文心店、台中崇德店等至少10處分店，有裝設偽裝式監視器主機及鏡頭，新北市警局婦幼隊聯繫被害人到案確認後，提出妨害秘密、妨害性隱私等告訴。值得注意的是，新北地檢署偵辦此案時，循線發現配合裝設監視設備的廠商謝金亨，在偷拍事件東窗事發後，疑似受人指示，從北到南沿途拆除部分監視器與主機，企圖湮滅關鍵證據。檢方隨即拘提常如山、謝金亨及特助張元齡到案，集團總經理劉貞華則自行投案。複訊後，檢方認為前述3人有串供及滅證之虞，便依《兒少性剝削》等罪嫌聲請收押禁見，劉貞華諭知500萬元交保。