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傳出美國與伊朗接近達成和平協議，投資人情緒持續維持樂觀態度，美股四大指數週三全數走高，那斯達克、標普500指數再創新高點，再加上台指期夜盤大漲806點，帶動台北股市今（7）日開盤上漲121.11點、來到41259.96點，隨後上漲逾800點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.6點、來到410.89點。今日開盤量大強勢個股：聯電、群創、華邦電、力積電、南亞科；開盤量大弱勢個股：旺宏、緯創、鴻準、晶豪科、中鋼。權值股多數走高，權王台積電跳空上漲85元、來到2335元新天價，隨後最高衝至2345元；台達電開盤上漲65元、來到2275元；聯發科今日起進入5分鐘分盤處置，創下台股處置以來最大市值個股，以平盤價3430元開出。外媒最新指出，美國政府認為，美國與伊朗雙方已接近達成一份「一頁式」的諒解備忘錄（MOU）。伊朗外交部證實，伊朗正在評估美國提出的解決方案。消息曝光後，市場風險情緒迅速升溫，國際油價同步重挫，布蘭特原油一度跌破每桶100美元。此外，AI概念股持續成為推升美股創高的主要功臣，隨著企業財報陸續出爐，目前已有約85%的標普500成分股獲利優於市場預期，約77%公司營收優於分析師預估。美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲612.34點或1.24%，報49910.59點，那斯達克指數上漲512.82點或2.03%，報25838.94點，標普500指數上漲105.90點或1.46%，報7365.12點，費半指數上漲492.18點或4.48%，報11472.76點。台股ADR全面收紅，台積電ADR上漲6.36%，日月光ADR上漲2.15%，聯電ADR上漲8.71%，中華電信ADR上漲0.53%。台指期夜盤也同步走高，終場大漲806點或1.94%，收在42320點，台積電期貨盤後大漲75元。