韓國三星電子6日宣布，考慮到海內外經商環境瞬息萬變，經過謹慎評估，決定停止在中國市場銷售包含電視、顯示器在內的所有家電產品，並通知當地通路商、合作商。對此，有中媒分析，三星電子退出中國家電市場是大勢所趨，也是符合市場法則、企業經營邏輯的理性選擇。
根據《澎湃新聞》報導，曾幾何時，三星電子產品曾稱霸全球，在中國也一度是熱銷選項，如今卻要停止在中國停售家電產品，背後有著2條清晰的思路，亦即：三星家電產品銷售下滑、中國本土家電品牌崛起。
報導指出，2014年、2015年左右是三星家電在中國市場的「爆發期」，高峰時曾在中國創下彩色電視1年銷售額30億美元、生活電器1年10億美元的佳績，但2026年已明顯下滑，截至4月5日為止的數據顯示，三星在中國彩色電視、冰箱、洗衣機市場線下通路銷售額的市佔率，分別為3.62%、0.41%及0.38%，位居第5、第14、第15。
換言之，三星家電在中國市場早已失去「巨頭」地位。另一方面，近年中國品牌迅速崛起，在核心技術、品質和成本控制等方面都迅速追趕，甚至反超許多國際品牌。2025年，中國自主品牌家電的海外市佔率，已從2015年的2.9%攀升至10.9%，見證了中國電力企業從「產品出口」到「品牌出海」的策略轉型，就算放眼全球，不少中國電器品牌的市佔率也已名列前茅。
分析認為，上述2條思路正好詮釋了什麼叫「此消彼長」。不過，報導也提醒，三星退出中國家電市場雖是大勢所趨，但該集團仍以實際行動看好中國，維持儲存、電子元件、醫療設備、半導體等業務在中國的投資，在當前全球經濟面臨不確定性的背景下，持續顯現2國經貿合作的韌性。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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報導指出，2014年、2015年左右是三星家電在中國市場的「爆發期」，高峰時曾在中國創下彩色電視1年銷售額30億美元、生活電器1年10億美元的佳績，但2026年已明顯下滑，截至4月5日為止的數據顯示，三星在中國彩色電視、冰箱、洗衣機市場線下通路銷售額的市佔率，分別為3.62%、0.41%及0.38%，位居第5、第14、第15。
換言之，三星家電在中國市場早已失去「巨頭」地位。另一方面，近年中國品牌迅速崛起，在核心技術、品質和成本控制等方面都迅速追趕，甚至反超許多國際品牌。2025年，中國自主品牌家電的海外市佔率，已從2015年的2.9%攀升至10.9%，見證了中國電力企業從「產品出口」到「品牌出海」的策略轉型，就算放眼全球，不少中國電器品牌的市佔率也已名列前茅。
分析認為，上述2條思路正好詮釋了什麼叫「此消彼長」。不過，報導也提醒，三星退出中國家電市場雖是大勢所趨，但該集團仍以實際行動看好中國，維持儲存、電子元件、醫療設備、半導體等業務在中國的投資，在當前全球經濟面臨不確定性的背景下，持續顯現2國經貿合作的韌性。
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