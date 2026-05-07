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知名醫美集團愛爾麗近日捲入針孔偷拍風波，引發外界高度關注，而曾擔任品牌代言人的林志穎也因此受到討論，對此林志穎工作室昨（6）日緊急發出聲明，表示與愛爾麗集團的合作關係早已在今年正式結束，並強調針對目前相關事件與媒體報導，不便代替對方回應，一切交由司法調查處理，被外界視為迅速與爭議切割。愛爾麗偷拍事件起因於檢警追查偷拍案件，6日上午再度展開大規模搜索，針對新北多家診所據點進行調查，據了解檢方在相關場所內發現外型疑似煙霧偵測器的微型攝影設備，引發侵犯隱私疑慮，除了部分店面主管遭帶回協助調查外，愛爾麗集團高層如集團總裁常如山等人也被列為被告接受約談，整起案件持續擴大，社會輿論迅速延燒。面對外界關注，林志穎透過工作室表示，雙方合作已於今年到期結束，目前與集團已無合作關係，因此對於案件細節與後續進展無法代為說明，希望外界理解。聲明中也提到，所有相關問題應回歸司法程序處理，感謝大家關心，由於時機點敏感，聲明曝光後立刻引發討論，不少網友認為林志穎此舉是在第一時間止血。除了林志穎之外，另一位曾為愛爾麗代言的謝金燕也迅速做出回應，她透過聲明指出已正式要求愛爾麗集團全面停止使用她的照片、肖像與名義進行任何宣傳活動，希望避免外界誤解，2位藝人接連發聲，也顯示代言人對此次風波高度謹慎，擔心形象受到波及。事實上，林志穎過去出席愛爾麗相關活動時，曾提及自己歷經重大車禍後，臉部與手臂內留有多處鈦合金骨釘與骨板，他當時表示，這些醫療材料已與身體共存，不需特別拆除，甚至笑說每次經過機場安檢都會觸發警報，引發不少話題，如今愛爾麗爆發偷拍爭議，過往合作畫面與發言也再次被網友翻出討論。