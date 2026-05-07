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▲李珠珢（如圖）有著超高人氣，昨日登上浪Live直播一晚吸金百萬。（圖／李珠珢IG@0724.32）

Fubon Angels韓籍成員李珠珢昨晚（6日）首次登上「浪Live」直播，擁有大批粉絲的她，引來許多人抖內，一晚吸金百萬。官方祭出「抖內金額最高者可以獲得女神唇印」，最終由一名抖內近40萬台幣的粉絲獲得，本人事後在Threads上發文，貼文吸引網友們朝聖這位「榜1大哥」，甚至釣出男粉絲的老婆留言：「早上滑脆看到我老公在直播刷這麼多錢。」意外引發話題。官方祭出「直播間抖內榜1」可以獲得李珠珢的唇印照，引來許多粉絲狂刷禮物、紅包，最終特別獎品由刷了300萬積分、換算台幣近40萬的男粉絲奪得，財力十分驚人。這名男粉絲隨後在Threads上發文，截下「榜1紀錄」並標記李珠珢的帳號說：「再次恭賀初體驗圓滿成功」、「恭喜最速畢業，希望今天開心快樂。」這名男粉絲看似是李珠珢的鐵粉，社群上也PO出許多女神的周邊、應援物及簽名球等等，這次為了搶到李珠珢的唇印，更是花費不少錢。貼文一出，吸引大批網友留言朝聖：「榜一大佬，太猛了珠珠收藏專家」、「朝聖抖內一台車的男人」、「我還沒看過一場直播能奉上3次百萬大禮的，讓我看傻了好幾次」、「留友朝聖鬼之榜一。」值得一提的是，這名男粉絲的老婆也轉發貼文，透露早上滑脆才看到老公在直播刷這麼多錢，並笑稱：「往下滑才知道原來榜一有唇印卡，原來刷這麼多錢是有目的的。」認為這些錢就當作是老公買給自己的生日禮物。而有網友狠酸：「這些癡漢不知道給過自己親生母親幾萬？」老婆則回覆：「我可以回答妳，這是我老公，他對他的父母跟我的父母都很好，連孩子們的學費跟生活支出基本都是他負擔的哦。」展現高EQ反應。李珠珢本次直播熱度破億，甚至收到平台最貴的禮物、價值約13至14萬台幣的「百萬花魁」，整場獲得的抖內換算台幣約100萬，開播10分鐘就達到平台目標「畢業」，超強吸金力讓網友看了掉下巴直呼：「她的貢獻榜真的強」、「韓國人如果知道台灣的粉絲是這樣為她花錢的，可能下巴都會掉下來……對她來說台灣真的是寶島」、「到底哪來這麼多有錢人」、「這紀錄難超越，榮登直播主天花板。」