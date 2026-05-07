內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國台企任職，此前被爆出向劉提供政治獻金，引發爭議。中國官媒央視昨報導，顏文群遭台資企業榮炭科技解除所有職務，公司也強調「嚴禁任何資源以直接或間接形式支持台獨」；國台辦也說，不允許台獨頑固份子和其親屬在中國投資經商牟利。對此，劉世芳親上火線，重申台灣是民主法治國家，身為中華民國官員，捍衛台灣民主生活方式、國家主權立場跟安全，一樣沒有改變。

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內政部長劉世芳因為先前嚴格處理在台中國人倡導武統行為，以及質疑前立委李貞秀中配參選資格，被北京當局宣告制裁，港媒先前曾查出劉世芳的姪子顏文群在中國的台資企業任職，中國方面昨宣布這家台資公司已經將劉世芳的姪子開除。

劉世芳今親上火線，稱就內政部立場來講，跟陸委會昨晚所發布的方向跟立場是完全一致的，她也要特別提醒，就是國人如果去中國大陸的時候，務必要「慎思」。 否則在人身安全跟財產安全都會受到恐嚇跟威脅，請大家要能夠慎思。

劉世芳說，就她本人來說，她還是一樣，台灣是民主法治的社會，身為中華民國政府的官員，按照中華民國的法制、合法合規處理任何事情，捍衛台灣的民主生活方式，跟捍衛台灣的國家主權立場跟安全是一樣，沒有改變，她只是重申我的立場。


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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...