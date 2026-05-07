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台灣證券交易所最新公告，包含IC設計龍頭聯發科在內，共有6檔股票自今（7）日起列為處置股，面臨俗稱「關禁閉」的分盤交易限制。其中聯發科創下台股處置以來最大市值個股紀錄。而在關禁閉的情況下，聯發科以平盤價3430元開出後走低，盤中最低來到3295元，下跌135元或3.9%。IC設計大廠聯發科因短線股價漲太多，根據證交所最新公告，聯發科有價證券之交易，連續三個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準，處置時間自5月7日起至5月20日，共10個營業日，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次）。聯發科目前市值為台股第三大個股，市值為5.5兆元，僅次於台積電（2330）與台達電（2308），聯發科近一個月漲幅高達134.13%，聯發科昨日盤中一度漲停，漲停價3470元，為連續三日亮燈漲停，不過隨後漲停打開，昨日收在3430元。聯發科近期股價表現相當強勢，短短兩週共拉出6根漲停，根據證交所資料，聯發科最近6個營業日的累積收盤價漲幅高達35.82%，且起迄兩個營業日的收盤價價差達815元。此外，法人也持續買進聯發科，昨日外資大買聯發科4225張，投信大買511張。不僅是聯發科，昨日也有另外五檔個股被列為處置股，其中包含直得（5分鐘撮合）、宇隆（5分鐘撮合）、一詮（20分鐘撮合）、嘉晶（5分鐘撮合）、雙鍵（20分鐘撮合）。當股票出現股價劇烈波動、成交量異常放大、或是當沖比例過高時，會先被列為「注意股」以提醒投資人，若異常狀況未見改善，並連續多日達成注意股條件，就會被正式升級為「處置股」。