我是廣告 請繼續往下閱讀

這大半年以來，台灣、美國、中國為了台灣的新台幣1.25兆元的《國防韌性特別條例》尖銳對立，局面緊張。更讓人瞠目結舌的是，國民黨內已經進行到開撕互罵、斯文掃地的局面，什麼「走狗」、「膿瘡」、「沒靈魂」、「賣黨求榮」‧‧‧比罵街還不堪的言論，都出自那些國民黨內平時總是端著架子、擺出道貌岸然之流的口中！這樣的大場面會殺到「血流成河」嗎？讓新聞話題變得熱鬧非凡。然而，在這樣的「熱鬧」當中，其實已經中了在野黨特定人物，甚至也可能會讓中南海與國台辦暗喜的奸計：台灣增加「國防韌性」的布局，已經被偷換概念變成是對美軍購！坦白說，台灣對美軍購再多的武器，從1979台美斷交以來就持續不斷，總金額也遠遠超出不知道是「新台幣1．25兆」百倍，甚至千倍以上。四十多年以來，中國依照慣例，一定會叫囂幾聲、國台辦和中國外交部也會出來念幾句「一中原則」的咒語，為什麼這一次對台灣的《國防韌性》特別害怕？這段日子以來，從黃國昌所謂「訪美」歸來以後，到國民黨的不管是「3800億加N」或是「8000億」以及「發價書」，其實都是一套綿密的偷換概念和轉移焦點的精緻手法，台灣的強化「國防韌性」整備，不知不覺就已經備置換概念只是軍購。對中國解放軍而言，這樣的發展基本上更符合習近平所下達給解放軍的「2027年」完成攻台能力的命令！這些年國際上持續關注的就是美國前印太司令戴維森的「戴維森窗口」戰爭警訊，戴維森根據習近平要求解放軍必須在2027年完成攻台準備以及美國和中國的軍力正在失衡，提出了2027年是台灣關鍵的生死存亡的關口。這樣的危機，也正是近幾年美國售台武器已經改變過去的只是純粹防衛的武器變成是美軍現役的如海馬斯火箭、C5ISR更先進的戰場情資整合指揮系統、讓台灣更有提升「源頭打擊」的能力。光是源頭打擊就足以嚇阻解放軍攻台的計畫嗎？別傻了，一個可以在韓戰用數十萬軍人搞「人海戰術」、在「大躍進」餓死數千萬人、為了防疫可以冷酷封城和清零的政權，那會在乎數萬、數十萬或是上百萬解放軍在黑水溝淹沒？透過烏克蘭和美國與伊朗的戰事實況，全世界才真的發現「無人機、無人艦和各種無人載具」才是最新可以改寫戰爭現場最新革命。此時此刻，台灣更應該體認更該是利用時機加緊整備的黃金時間。為了強化在第一島鏈的「拒止防禦」，從印太司令帕帕羅指出要大量部署無人載具、到美國參議院軍委會主席偉克爾訪問台灣、直到美國戰爭部最新戰略都提到一個核心重點：台灣的不對稱防衛戰力，當務之急就是無人機和無人載具。這樣的無人載具不只是向美國購買，事實上是美軍急著想要和台灣的產業供應鏈積極合作，想要透過美國的腦和台灣的手，形成一個未來世代無人機和無人艦的「非紅供應鏈」。理解這樣的避免人員直接曝露在戰場上的可能犧牲和避免台灣被封鎖後的彈藥和物資輸入難度大幅增加，賴清德總統的1.25兆元國防特別預算就有很大一部分是美台合作的增加台灣自我防衛韌性的無人載具產業投入，而AIT的谷立言也積極奔走勸說，直接挑明這一次美國不是指是賣方市場，對美國而言，美國自知工業製造能力有限，只有靠台灣的製造能量，才有可能達到美國戰爭部期待的一年至少提供一百萬台以上無人機給美軍保持全球的「以實力嚇阻邪惡軸心，保障和平」的戰略目標。正因為有如此的無人機正要改變全球既有戰略部署的新發展，2026年開春之後，美國印太司令部、美國CSIS等智庫、日本和北約專家學者反而不再多談「戴維森窗口」，而是探討透過和台灣優異的傳統工業和機械工業的生產線優勢，當台灣成為全球「民主無人機」的最大代工島，解放軍勢必就要「全面改寫攻台劇本」。全面改寫攻台劇本？這是一個長期的過程，目前解放軍的攻台劇本從1996年台海危機而撰寫，花了三十年才有造照劇本演出的能力，要是真讓台灣成為無人機代工基地，將又要是不知幾個「30年」？所以，請不要被藍白的喊價式爭吵給騙了，重點不是多少錢買美國的武器，而是要投入多少錢打造台灣無人機生廠基地。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com