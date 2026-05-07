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▲李珠珢在直播上身穿白色洋裝，讓不少粉絲直呼仙女。（圖／翻攝自浪Live直播）

▲李珠珢同款洋裝要價130美元。（圖／翻攝自Sincethen官網）

▲李珠珢直播首秀身穿的洋裝，跟Karina（如圖）生日當天發的洋裝Promise Balloon One Piece同一品牌。（圖／翻攝自Karina IG@katarinablu）

Fubon Angels韓籍啦啦隊女神李珠珢近來在台灣人氣持續攀升，不只球場應援話題不斷，連直播與私下穿搭都能引發大量討論，昨（6）日她在直播平台上單場直播收益突破百萬元新台幣，驚人的吸金能力讓不少網友相當震驚，除了直播成績受到矚目之外，她在鏡頭前的同款小洋裝也被查出要價130美元（約4100元新台幣），該品牌就連人氣女團aespa隊長Karina也愛穿。李珠珢首次直播時，身穿一件白色細肩帶洋裝亮相，清新甜美的氣質立刻在社群平台掀起討論，許多粉絲紛紛留言表示「像真人版洋娃娃」、「氣質完全不像一般啦啦隊」，甚至有人認為她逐漸朝偶像藝人路線靠攏。後來有網友挖出，該款洋裝來自韓國品牌「Sincethen」，商品名稱為「Fresh Sleeveless Mini Dress」，官網售價約130美元，換算新台幣約4100元。這件洋裝採用細肩帶搭配收腰剪裁，再加上淡雅印花與微澎裙襬，整體充滿韓系少女感，由於李珠珢在直播中不時轉身、擺動裙襬，加上自然長髮與乾淨妝感，讓整體畫面宛如偶像劇場景般夢幻，許多粉絲看完後瘋狂截圖討論，甚至笑稱：「原本只是普通洋裝，但穿在她身上直接變精品感。」事實上，Sincethen近年在韓國演藝圈擁有不低人氣，不少偶像與藝人都曾穿過該品牌服飾，其中韓國女團aespa成員Karina過去也曾公開穿搭相關單品，因此被粉絲封為「韓系女神愛牌」，而李珠珢這次選擇的白色印花款式，也被認為與她目前形象相當契合，相較部分啦啦隊成員偏向甜辣風格，她反而更常以乾淨、柔和且帶有氣質感的造型現身。除了直播造型之外，李珠珢日前現身機場時的一套私服，同樣再度成為焦點。當天她穿著灰色針織開襟衫與簡約搭配，看似低調卻依然充滿時尚感，隨後被粉絲發現服裝來自法國品牌Maison Kitsuné，該品牌以招牌狐狸Logo聞名，也是BLACKPINK成員Jennie經常穿搭的品牌之一。不少網友也認為，李珠珢如今已逐漸跳脫啦啦隊框架，開始朝「新世代流量女神」方向發展。