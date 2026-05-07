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美國總統川普下周即將出訪中國，將與中國國家主席習近平見面。美國國務卿魯比歐預期台灣問題應該中共也會在會談中操作。國安局長蔡明彥今（7）日表示，美方強調對台政策沒有改變，魯比歐也強調不要出現任何破壞台海與印太區域安全穩定的行為。立院外交及國防委員會今日審查115年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分。針對川習會是否會談到台灣問題，蔡明彥會前受訪表示，美中雙方的爭議錯綜複雜，美中希望透過領導人接觸互動來管理爭議，避免衝突擴大升高，透過領導人互動接觸形塑比較穩定友好的狀況，但他們很多議題短期內很難有根本解決，國安局研判美中態勢是呈現脆弱而穩定局面。針對美中關切議題，美方比較關切貿易失衡，有可能在會談中希望中方多採購美國農產品與波音客機，另外向芬太尼管制、稀土管制議題都是美方主要關切，美方也可能帶到香港人權、美國公民遭羈押；中共方面關注關稅戰停火延續、高科技管制希望美國放鬆，不過雙方立場不一致，在地緣政治與區域安全議題雙方各有關切所在，川習會主要在管理，而不是根本解決爭議。蔡明彥說，台灣問題中共可能會在會談中做操作，但美國透過私下與公開管道不斷重申對台政策不變，魯比歐昨日也在記者會強調不要出現任何破壞台海與印太區域安全穩定的行為，展現美方對於維持台海穩定的立場，川習會後續發展國安情報機關會做整體的延蒐。媒體問中國昨日實施聯合戰備警巡，研判川習會後有衝突嗎？蔡明彥說，中國對台施壓無孔不入，後續觀察有兩面向，可能脅迫的樣態手法 包括文攻武嚇、認知作戰、灰帶侵擾、外交脅迫、跨境鎮壓手法；第二面向關切時間節點，可能川習會、520總統就職2週年、今年下半年例行軍演跟擔任中共擔任APEC主席國，國安局會把中共對台施壓的樣態手法，結合剛提到時間節點做全面分析研判，支援政府的決策去做必要事態的應處。媒體詢問有聽聞川習會後有在地協力者施壓軍購嗎？蔡明彥回應說，軍購議題目前在印太地區各國對國防建設都非常關注、投注更多國防資源來提升自我防衛能力，台灣站在承受中共施壓的第一線，也應該要展現自我防衛決心能力，也希望立法院在討論過程可以跟政府充分溝通，讓軍購案能持續推動。