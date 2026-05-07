台股站上 4 萬 1 千點里程碑，高股息 ETF 戰況進入白熱化。當市場焦點全鎖定在單日爆出 60 萬張巨量的 00919（群益台灣精選高息） 時，老牌天王 0056（元大高股息） 悄悄以「3 年報酬率 111%」的實力強勢反擊。然而，隨著晶圓代工大廠聯電（2303）強勢亮燈漲停，不少資深投資人發現，具備「科技版 00919」之稱的 00946，其秒填息的表現「其實更香」。
🟡 國民級 0056 創紀錄！規模首破 6000 億、3 年報酬 111%
身為台灣首檔高股息 ETF，0056 在 6 日股價改寫歷史新高，帶動基金規模正式突破 6000 億元 大關，成為繼 0050 後首檔達此里程碑的產品。根據最新統計，0056 近三年含息報酬率高達 111.07%，位居高股息 ETF 之冠，大幅領先 00878 與 00919。即便今年高股息族群面臨逆風，0056 憑藉穩定配息，4 月份投資人數反增 2.2 萬人，成功穩住存股族的信心。
🟡 聯電 26 年新高助攻！00919 飆 60 萬張量績效洗牌
昨日台股氣勢如虹，晶圓代工廠聯電（2303）股價收在 91.4 元漲停價，創下自 2000 年 6 月以來、近 26 年的新高紀錄。這股動力帶動持有聯電權重高的 ETF 績效大躍進，其中持有聯電高達 60.5 萬張的 00919 成為最大受益者，昨日成交量飆出 60 萬張天量，漲幅達 2.93%。此外，群益半導體收益（00927）也受惠權值股走揚，近一周漲幅達 12.7%，位居台股 ETF 榜首。
🟡 科技版 00919 更香？00946 除息首日秒填息
在聯電漲停的助攻下，擁有 4 萬名股民的 00946（群益科技高息成長） 表現尤為亮眼。6 日是 00946 的除息首日，每股配發 0.058 元，開盤即跳空高走，順利完成 秒填息。由於 00946 第一大成分股正是聯電，根據群益投信官網資料顯示，聯電權重占比達 14.15%，與科技龍頭股的高度連動性，加上本期配息金額較前期成長 132%，在強勢的多頭行情中，被不少網民視為比傳統高息 ETF 更有肉的選擇。
🟡 展望 2026：AI 需求支撐台股長線多頭
根據《ETtoday 財經雲》報導，群益半導體收益 ETF (00927) 暨群益台灣精選高息 ETF (00919) 基金經理人謝明志分析，台灣在 AI 晶片製造與封裝扮演全球樞紐，預計 2026 年台股獲利成長將超過 20%。他建議投資人，配置中要有股息、又有潛在價差空間的台股高息 ETF，藉此掌握科技成長行情與股利收入，平衡市場波動帶來的風險。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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身為台灣首檔高股息 ETF，0056 在 6 日股價改寫歷史新高，帶動基金規模正式突破 6000 億元 大關，成為繼 0050 後首檔達此里程碑的產品。根據最新統計，0056 近三年含息報酬率高達 111.07%，位居高股息 ETF 之冠，大幅領先 00878 與 00919。即便今年高股息族群面臨逆風，0056 憑藉穩定配息，4 月份投資人數反增 2.2 萬人，成功穩住存股族的信心。
🟡 聯電 26 年新高助攻！00919 飆 60 萬張量績效洗牌
昨日台股氣勢如虹，晶圓代工廠聯電（2303）股價收在 91.4 元漲停價，創下自 2000 年 6 月以來、近 26 年的新高紀錄。這股動力帶動持有聯電權重高的 ETF 績效大躍進，其中持有聯電高達 60.5 萬張的 00919 成為最大受益者，昨日成交量飆出 60 萬張天量，漲幅達 2.93%。此外，群益半導體收益（00927）也受惠權值股走揚，近一周漲幅達 12.7%，位居台股 ETF 榜首。
在聯電漲停的助攻下，擁有 4 萬名股民的 00946（群益科技高息成長） 表現尤為亮眼。6 日是 00946 的除息首日，每股配發 0.058 元，開盤即跳空高走，順利完成 秒填息。由於 00946 第一大成分股正是聯電，根據群益投信官網資料顯示，聯電權重占比達 14.15%，與科技龍頭股的高度連動性，加上本期配息金額較前期成長 132%，在強勢的多頭行情中，被不少網民視為比傳統高息 ETF 更有肉的選擇。
🟡 展望 2026：AI 需求支撐台股長線多頭
根據《ETtoday 財經雲》報導，群益半導體收益 ETF (00927) 暨群益台灣精選高息 ETF (00919) 基金經理人謝明志分析，台灣在 AI 晶片製造與封裝扮演全球樞紐，預計 2026 年台股獲利成長將超過 20%。他建議投資人，配置中要有股息、又有潛在價差空間的台股高息 ETF，藉此掌握科技成長行情與股利收入，平衡市場波動帶來的風險。
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