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朝野至今未對國防特別預算條例有所共識，副總統蕭美琴近日接受專訪時說，1.25兆分8年編列，每人平均大約是6000多元，有人嫌太貴，但對很多人來講，生命是無價的。對此，總統賴清德也在社群媒體中轉發蕭美琴專訪的片段，並強調支持不打折的國防特別預算，無論打三折、打七折，對於國軍官士兵都是沉重打擊。國防特別條例草案在立法院卡關，蕭美琴日前接受專訪，親自上火線解釋軍購的必要性，並以居家安全為例，用裝鐵窗來形容國防安全，以預算新台幣1.25兆元、分8年編列來看，每人平均大約6000多元，強調國防支出不是在灑錢，而是為了讓侵入者的難度更高。對此，賴清德在社群平台轉發蕭美琴的專訪片段，並直言支持不打折的國防特別預算，「就是守護國軍弟兄、保障我們熱愛的日常」。賴清德提到，無論是打三折、或打七折，對於每天在第一線、全年無休的國軍官士兵來說，都是沉重的打擊，國家安全絕無妥協的空間，這應是超越黨派的社會共識。賴清德強調，台灣要以實力維繫信任、要兼顧國防需求與產業升級效益，而因應AI與無人科技快速更新，更要以特別預算確保建軍計畫的穩定。