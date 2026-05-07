新竹「肉力士牛排」只要280元就能享有排餐加上自助吧吃到飽，價格親民受到歡迎，現又推出優惠，將於5月11日至15日連續5天，祭出「4人同行、且每人消費一份排餐，即可享一人免費」，依最低價餐點折抵，8人同行就是兩人免費，以此類推。
肉力士牛排在新竹地區有兩家分店，一家位於竹北市中正東路，另一家是今年4月9日才開幕的新竹中山店。主打只要每人280元起，就能享有排餐以及自助吧吃到飽。
排餐最低只要280元、鐵板麵只要220元 都含有自助吧吃到飽
餐價依照點選的排餐計價，最低為雞柳排、老饕雞腿排只要280元，而肉力士牛排290元。不點排餐的話，也有鐵板麵、通心麵，只要220元，都可享受自助沙拉吧吃到飽。
肉力士牛排的自助吧菜色豐富，炸物包含地瓜球、甜不辣、炸豆乾、小香腸、雞塊、地瓜條、薯條、花枝丸等；另還有麻油雞、鴨血豆腐，沙拉、烤土司、滷肉飯以及生菜沙拉，還有綠豆湯、冰淇淋、霜淇淋等。
🟡肉力士牛排店家資訊：
肉力士牛排竹北中正東店
地址：新竹縣竹北市中正東路267號
電話：03-656-8988
肉力士牛排 新竹中山店
地址：新竹市香山區中山路540號
電話：03-530-0112
我家牛排也有桃園旗艦店 桃園平鎮店開幕每人390元起
平價牛排連鎖品牌「我家牛排」也插旗桃園平鎮開設「我家牛排平鎮旗艦店」，每人餐價最便宜為特製牛排420元+10%，享有自助吧；純吃自助吧則每人只要390元+10%。
我家牛排近幾年由犇峰餐飲集團代理，全台多個點開設旗艦店，自助吧台菜色標榜百道，包括冷盤、熱食、炸物、湯品、蒸點、沙拉、甜點等超狂百道菜單擄獲饕客，不只有「被牛排耽誤的Buffet」之稱，更讓網友大讚「自助吧才是本體」，充滿話題。而我家牛排平鎮旗艦店目前已開幕，並還有「總價現減200元」雙拼優惠，即一次點用兩排餐組合享有200元減免優惠；客滿時段用餐時間為2小時；不提供打包服務。我家牛排平鎮旗艦店現在Inline線上訂位已開搶、不開放電話預約。
🟡我家牛排平鎮旗艦店餐廳資訊
地址：桃園市平鎮區坤慶路1號102室
電話：03-469-9558
預約：Inline線上訂位
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排餐最低只要280元、鐵板麵只要220元 都含有自助吧吃到飽
餐價依照點選的排餐計價，最低為雞柳排、老饕雞腿排只要280元，而肉力士牛排290元。不點排餐的話，也有鐵板麵、通心麵，只要220元，都可享受自助沙拉吧吃到飽。
肉力士牛排的自助吧菜色豐富，炸物包含地瓜球、甜不辣、炸豆乾、小香腸、雞塊、地瓜條、薯條、花枝丸等；另還有麻油雞、鴨血豆腐，沙拉、烤土司、滷肉飯以及生菜沙拉，還有綠豆湯、冰淇淋、霜淇淋等。
🟡肉力士牛排店家資訊：
肉力士牛排竹北中正東店
地址：新竹縣竹北市中正東路267號
電話：03-656-8988
肉力士牛排 新竹中山店
地址：新竹市香山區中山路540號
電話：03-530-0112
我家牛排也有桃園旗艦店 桃園平鎮店開幕每人390元起
平價牛排連鎖品牌「我家牛排」也插旗桃園平鎮開設「我家牛排平鎮旗艦店」，每人餐價最便宜為特製牛排420元+10%，享有自助吧；純吃自助吧則每人只要390元+10%。
我家牛排近幾年由犇峰餐飲集團代理，全台多個點開設旗艦店，自助吧台菜色標榜百道，包括冷盤、熱食、炸物、湯品、蒸點、沙拉、甜點等超狂百道菜單擄獲饕客，不只有「被牛排耽誤的Buffet」之稱，更讓網友大讚「自助吧才是本體」，充滿話題。而我家牛排平鎮旗艦店目前已開幕，並還有「總價現減200元」雙拼優惠，即一次點用兩排餐組合享有200元減免優惠；客滿時段用餐時間為2小時；不提供打包服務。我家牛排平鎮旗艦店現在Inline線上訂位已開搶、不開放電話預約。
🟡我家牛排平鎮旗艦店餐廳資訊
地址：桃園市平鎮區坤慶路1號102室
電話：03-469-9558
預約：Inline線上訂位